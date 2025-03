Por Sergio Navarro |

A los pocos minutos de arrancar 'Manual para señoritas', el personaje de Nadia de Santiago mira a cámara, se dirige directamente al espectador y dice: "Lo están disfrutando, ¿verdad? Pues que sepan que eso no es de buenas personas". Dicho esto, que sepáis que nadie es buena persona, porque todo el mundo va a disfrutar mucho viendo la serie. Con un largo historial de ficciones de época a sus espaldas, Bambú se reinventa con dando una vuelta de tuerca a un producto completamente distinto a lo que estamos acostumbrados y ofreciendo todas las piezas para convertirse en un éxito haciendo tándem de nuevo con Netflix. Es aquí donde el viernes 28 de marzo se estrenan sus 8 capítulos.

Estamos en 1880 y aunque la serie verbaliza que están quienes narran las historias y quienes las protagonizan, Elena Bianda (De Santiago) hace aquí las dos cosas. Es la mejor carabina de la ciudad, la más solicitada, la persona ideal para acompañar a las señoritas, especialmente cuando son cortejadas. Tiene un don. Tras haber visto más de una veintena de bodas gracias a ella como celestina, todo va a cambiar con su nuevo encargo: llega a casa de los Mencía para hacerse cargo de tres hermanas, aparentemente indomables.

Las tres hermanas de 'Manual para señoritas'

Ah, y un pequeño detalle: hay un chico de por medio al que Elena tiene que unir a la hermana mayor, pero de quien al mismo tiempo la propia carabina siente un flechazo. Y ya tenemos el lío presentado. Un triángulo amoroso de toda la vida que nos tendrá pegados a la pantalla, y que está formado por Elena, Santiago (Álvaro Mel) y Cristina (Isa Montalbán), porque además, ellas dos, acabarán siendo mejores amigas y grandes confidentes... o eso parece. Junto a estos actores, la serie también cuenta con las grandes interpretaciones de Zoe Bonafonte, Iratxe Emparán, Tristán Ulloa, Carloto Cotta, Paula Usero, Candela Pradas, María Barranco, Itziar Manero, María Caballero y Gracia Olayo, entre otros.

Las lecciones están para incumplirlas

El título de cada capítulo de 'Manual para señoritas' es una lección de este supuesto manual: "Prohibido enamorarse", "No contar mentiras", el pasado pasado está", "Alejar la tentación"... Pero ya se sabe, las normas están para saltárselas. Y en esta serie, con unos personajes tan contradictorios, humanos y con ganas de hacer cosas, está claro que estas lecciones, por el motivo que sea, no se van a cumplir. Y ahí entra también la comedia que tiene esta serie, pues más allá de ser romántica, tiene mucho sentido del humor, es audaz, tiene un estilo muy propio y un lenguaje muy personal.

Un código que la hace única

Pese a estar basada en hace casi un siglo y medio, el discurso es muy actual, es contemporánea, los gestos y el vocabulario también lo pueden llegar a ser, quiere romper estereotipos y se permite muchas licencias de las que el espectador es partícipe y disfruta con ellas. Un ejemplo es la música que usan, sonando canciones que salieron muchos años después de cuando transcurre esta historia, pero todo este tipo de acronismos juegan muy bien en el código de la serie.

Álvaro Mel e Isa Montalbán son Santiago y Cristina en 'Manual para señoritas'

Visualmente también es muy distinta a lo que estamos acostumbrados en las series de época. Esta es muy colorida como se puede ver tanto en las imágenes como en los primeros avances, combinando tonos potentes con colores pastel, con una luminosidad esplendorosa, con un grafismo muy atractivo tanto en cartelas como en rótulos que aportan dinamismo e incluso diversión a las escenas.

Rompiendo la cuarta pared

Pero si hay algo más llamativo que todo esto en el código de la serie es que la narradora (una de ellas) es la propia Elena, que mientras interactúa con el resto de personajes siendo la protagonista también va contando la serie. De repente, rompe la cuarta pared, mira cámara e interpela directamente al espectador haciéndole preguntas o aclarándole ciertos puntos. Juega con el público y está atenta, como si en cualquier comento fuese a decirte: "Eh, no te despistes que te estoy viendo". El otro narrador es una voz en off de cuento, con quien también interactúa.

Nadia de Santiago y Álvaro Mel son Elena y Santiago en 'Manual para señoritas'

Gran parte del mérito de que este personaje funcione tan bien es la interpretación de Nadia de Santiago, quien aunque aparentemente no dé esa sensación, puede estar ante uno de los trabajos más complejos de su carrera. Su carisma es impresionante y su valor para hablar al objetivo sin poder ver la reacción de quien está detrás es asombroso. Si la actriz ya nos había demostrado que era una profesional excelente en todos los géneros, aquí se corona como una reina de la comedia.

¿Es 'Los Bridgerton' a la española?

Desde que aparecieron las primeras imágenes de la serie, por la estética y la época mucha gente la relacionó rápidamente con 'Los Bridgerton'. ¿Fue un referente? Quien mejor puede saberlo es su cocreadora Gema R. Neira, quien al preguntarle al respecto asegura que aunque la internacional le encante, no fue un referente pese a que ambas sí que compartan un público en común y además promete que "la gente que se acerque a la serie verá que de narrativa no tiene nada que ver, pero que te comparen con algo tan exitoso no puede ser malo". Pasad a verla y juzgad por vosotros mismos.