La carrera televisiva de Dan Fogelman (Nueva Jersey, 48 años) es, en una palabra, rara. A él debemos proyectos tan variopintos como la incomprendida comedia de una familia extraterrestre infiltrada en un suburbio americano 'The Neighbors' o aquel infravalorado 'Juego de tronos' homoerótico-mamarracho en forma de musical que era 'Galavant'.

Más recordado es, eso sí, su primer (y único) gran éxito hasta la fecha: ' This is Us ', un drama familiar sobre la vida narrado en diferentes líneas temporales entrelazadas. Su episodio piloto puede estudiarse como una de las obras televisivas mejor escritas y rodadas de la historia: la presentación de los personajes y sus varias líneas temporales de manera independiente para sólo revelar en los últimos minutos del capítulo que todos eran la misma familia.

Ahora Fogelman vuelve a nuestras pantallas con 'Paradise' (Disney+), un drama de misterio y ciencia ficción cuyo giro final en el capítulo piloto también te hará explotar la cabeza. Es muy difícil hablar de la serie sin hacer spoilers sobre él, pero simplemente diremos que lleva a 'Paradise' a géneros completamente distintos a las que aparenta. Y ojo, que aunque estemos arrancando 2025, la serie es ya una de las principales candidatas a serie del año.

A priori, 'Paradise' es un "whodunit" al uso que comienza cuando Xavier Collins (Sterling K. Brown), el guardaespaldas personal del Presidente de los Estados Unidos Cal Bradford (James Marsden) encuentra a éste asesinado en su habitación. Las cámaras de seguridad han sido desconectadas varios minutos durante la noche, por lo que cualquiera puede ser sospechoso, incluido el propio Collins, que mantenía una relación de amor-odio con el Presidente.

Sterling K. Brown interpreta a Xavier Collins, jefe de seguridad del Presidente de los EE.UU.

A partir del final del piloto, quién ha cometido el asesinato de Cal Bradford pasa a ser lo de menos y 'Paradise' se transforma en una suerte de 'Perdidos': una serie de misterio y de personajes en los que vamos descubriendo las historias personales de cada uno mediante flashbacks. Algo que también recuerda en parte a la estructura narrativa de 'This is Us'.

Pero, a diferencia de 'Perdidos' (y aquí tenemos que creernos las palabras de Fogelman), todo va a tener su explicación. La serie está ideada para tres temporadas -cortas- y la primera, asegura, dará respuestas a todos los misterios que se presentan en los primeros episodios.

En ese sentido, 'Paradise' es una serie de las "de antes", que se consume mejor al ritmo de un capítulo semanal (y afortunadamente así se emite) con suficiente tiempo para degustarlo, procesarlo y teorizar sobre él. Si nos atenemos a los primeros episodios mostrados, cada cual con su giro de guion más loco que el anterior, 'Paradise' desde luego da respuestas pero también va abriendo enigmas más interesantes.

'Paradise' es, también, una serie más modesta que, adaptada a los presupuestos del streaming, presenta a un número de personajes finito y bastante más manejable que otras ficciones como la anteriormente mencionada. No es lo mismo escribir para temporadas de 22 episodios que de 8, el número de hilos conductores a manejar debe ser mucho más contenido.

Julianne Nicholson es Sinatra, una misteriosa e importante figura dentro del Gobierno

Pero, como pasa con 'Perdidos' y 'This is Us', 'Paradise' es sobre todo una serie de personajes. Personajes imperfectos, con sus aristas y su pasado. Donde los buenos no son tan buenos ni los malos tan malos. Y aquí es donde el reparto de la serie cobra importancia. Encabezado por un solvente Sterling K. Brown (que también es coproductor) son sobre todo sus compañeras Sarah Shahi y, especialmente, Julianne Nicholson, que interpreta a la enigmática Sinatra, una madre que nunca llega a superar la pérdida de su hijo. ¿Acabará siendo una de las grandes villanas de la televisión?

Y, como diría Mayra Gómez Kemp, "hasta aquí puedo leer". 'Paradise' es también una serie de sorpresas, de giros cada cual más loco que el anterior, y no tendría sentido desvelarlos aquí. En una época en la que las series parecen tener menor fecha de expiración que un yogurt y a la semana del estreno nadie vuelve a hablar de ellas, 'Paradise' merece desde luego ser una excepción y ocupar un lugar destacado dentro de la conversación seriéfila. Un guion extremadamente original, unas interpretaciones más que solventes y una excelente banda sonora curada por Siddharta Khosla son algunos de los ingredientes con los que aspira a destacar.