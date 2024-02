Crítica de 'Reina Roja': Prime Video culmina con acierto un ambicioso thriller que triunfa en lo técnico

Por Fernando S. Palenzuela |

'Reina Roja' se ha hecho esperar mucho desde que en enero de 2022 Prime Video comunicara que se encontraba desarrollando la historia de Juan Gómez-Jurado para llevarla al audiovisual. Incluso después de finalizar el rodaje, parecía que la ficción no iba a llegar en ningún momento. Sin embargo, una vez que te adentras ya solo en el primer episodio lo comprendes todo: se han tomado su tiempo para cuidar hasta el último detalle, y cuánto se agradece.

'Reina Roja'

El guion es el sustento de cualquier producto audiovisual y en 'Reina Roja' se percibe cómo se ha buscado el modo de desligarse de los thrillers habituales para darle a este proyecto su propio sello. El equipo liderado por Amaya Muruzábal. No hay filtros azules, no hay abuso de la oscuridad para tratar de infundir más tensión ambiental, solo hay luz, lo que naturaliza la escena madrileña.

La parte oscura la dejan para ese Madrid subterráneo con una división muy sensata en lo que pasa entre arriba y abajo. Por un lado, la parte superior de Madrid es la que contiene toda esa mezcla de tonos: desde comedia a amor, sin olvidarnos del misterio. Sin embargo, una vez cruzas las alcantarillas, predomina el dolor y el sufrimiento, lo que casa con el hecho de contar con espacios más pequeños, angostos y sucios. Esta distinción de escenarios ayuda a oxigenar la tensión de la investigación y permite al espectador navegar por las personalidades tan marcadas de Antonia Scott y Jon Gutiérrez. Pero no nos engañemos, la serie también incide en esa parte oscura que oculta Madrid a la luz del día.

La adaptación de Prime Video ha sabido extraer lo necesario de la novela para ilustrar sus siete episodios. Resulta una duración más que suficiente para contar los escabrosos asesinatos perpetrados por Ezequiel, sin olvidarnos de los orígenes de Antonia Scott y alguna que otra aportación maravillosa como es la madre de Jon Gutiérrez. La obra de Gómez-Jurado es un thriller adictivo y rápido, con bastante material jugoso para que funcione en su salto a la pequeña pantalla. La misma rapidez con la que se leía el libro se traduce a la serie, pues cuenta con varios giros que ayudan a sorprender. Sin embargo, en el tramo final existe mucha acumulación de estos, alguno de ellos incluso deslucido al no profundizar en él. La búsqueda final acaba resultando un poco precipitada por una acumulación de elementos y personajes que la enredan.

En la mente de Antonia Scott

En el apartado interpretativo, Victoria Luengo hace un trabajo admirable para calcar a la Antonia Scott de los libros. Quizá no haya otra actriz mejor para este personaje, y es que parece que está escrito para ella. En el primer episodio resulta difícil acceder a su interpretación, pero en realidad no deja de ser una analogía a esa primera impresión de Antonia, un personaje tan cerrado que no mira a los ojos a un desconocido. Sin embargo, solo hace falta un capítulo para caer en sus redes y que la actriz nos demuestre todos los recursos que ha empleado para sacar adelante este trabajo. La corporalidad que le dota a Antonia y el modo en el que se adentra en su cabeza son asombrosos. Se nota que ha entendido perfectamente qué hay dentro de un personaje tan complejo tanto a nivel intelectual como sentimental.

Nacho Fresneda es Ezequiel en 'Reina Roja'

Del mismo modo que pasa con Luengo, quizá no haya otro actor mejor para interpretar a Jon Gutiérrez que Hovik Keuchkerian. Cabe señalar que antes de conocerse que Prime Video estaba trabajando en esta adaptación, los fans de 'Reina Roja' pedían que estos dos intérpretes fueran los protagonistas. Deseo concedido, todos los seguidores llevaban razón una vez vista la serie. No obstante, el problema con Keuchkerian es que en ocasiones resulta impostado, aunque cabe la duda de si se debe a problemas de guion o dirección más que a un problema suyo, ya que incorporaciones brillantes como la de Emma Suárez, que servirían para engrandecer a pequeños personajes, se quedan en nada por la artificiosidad de su interpretación.

En cuanto al resto del elenco, Nacho Fresneda hace un trabajo brillante como Ezequiel, navegando en la evolución de un personaje sádico, pero con un mundo interior que lo justifica muy bien. Lo mismo ocurre con Andrea Trepat y su Sandra, de la cual es una pena no poder por no destripar spoilers. Celia Freijeiro tiene uno de los papeles más duros y consigue representar el sufrimiento y el dolor constante de Carla Ortiz, mientras que Àlex Brendemühl nos traslada a un Mentor más humano en sus pequeñas apariciones.

Brilla en el apartado técnico

Uno de los aspectos más destacados con los que cuenta 'Reina Roja' es el trabajo de posproducción. Se nota la inversión monetaria por llevar a buen puerto los guiones, pero también la conversación constante entre ambos equipos por ver si era factible hacer según qué cosas. Aquí se entiende también que la serie haya tardado tanto en ver la luz después del rodaje, pues todos los detalles se han cuidado con mucho mimo. Es uno de los elementos que aúpan la serie respecto a la novela, dado que nos permite introducirnos en la cabeza de Antonia Scott. Las escenas en las que entramos en su mente mientras ella reproduce los crímenes o busca todas las opciones posibles de un hecho son una auténtica delicia para el espectador, puesto que consiguen suplementar esa parte de la novela más intrincada, pero a la vez más fascinante, como es la cabeza de la Reina Roja.

Victoria Luengo en 'Reina Roja'

Siguiendo con este hilo, 'Reina Roja' ha sido recordada por muchos lectores por un pasaje concreto que se ha quedado marcada en sus mentes. Para todos aquellos seguidores de la novela, esta escena está muy bien reproducida y, en parte, gracias al empleo de la música y a percibir las acciones de sus responsables en tiempo real, algo con lo que no contábamos en las páginas. En este punto, es necesario mencionar que 'Reina Roja' es cruda cuando tiene que serlo, y, aunque tampoco resulta desagradable, no le tiembla el pulso en representar según qué acontecimientos si la escena lo pide.

Una historia de amor, pero diferente

Más allá de la investigación y de la resolución del caso, 'Reina Roja' cuenta una historia de amor. O más bien varias. Por un lado, cómo se forja la amistad entre Jon y Antonia. Por otro, el matrimonio de la protagonista. No obstante, el que más aparece es el amor de los padres hacia los hijos. La pregunta que se repite es hasta dónde está dispuesto un padre o una madre a llegar por salvar a su hijo, pero también todo lo que un hijo puede hacer por salvar a su padre.

En toda esta mezcla de discursos, encontramos casos de lo más diferentes y sin miedo a apuntar a la crítica a las grandes bancas y empresas de moda textil de España. Cuanto más asciende en el escalafón social, más inhumana se vuelve la sociedad, y ahí está la diferencia entre el padre de Carla Ortiz y la hija del tatuador de barrio. O incluso con la propia madre de Jon, que llega para mostrar una visión llena de amor hacia su hijo, pero también hacia lo que Antonia significa para él.

'Reina Roja' no es solo una buena adaptación de la novela de Juan Gómez-Jurado, sino que incluso es mejor que ella. Ya lo dijo el propio autor en la rueda de prensa y, una vez vista la serie, podemos confirmar que no se estaba echando un farol para promocionar el proyecto. Prime Video ha logrado con Amaya Muruzábal, Koldo Serra y Salvador Perpiñá, además de todo el equipo técnico y artístico, llevar a buen término un producto ambicioso en el que había mucha expectación. La serie refleja lo leído en las páginas y lo eleva gracias a su apartado técnico y a una deslumbrante Victoria Luengo. 'Reina Roja' es exactamente lo que Prime Video necesitaba en su catálogo.