Crítica de 'Señoras del (h)AMPA 2': Las justicieras enmascaradas entran en acción con varias vueltas de tuerca

Las 'Señoras del (h)AMPA' llegaron a nuestras vidas en 2019 con muchas ganas de dar guerra y una sola temporada se quedaba corta para ellas. Mediaset no lo dudó e incluso antes de estrenar la serie ya apostó por una segunda tanda de capítulos que contarían con el apoyo de Amazon Prime Video. El viernes 16 de octubre de 2020 por fin se estrena esta nueva temporada en la plataforma con unos episodios que, aunque mantienen su esencia al 100%, sí que han tenido varios cambios importantes.

Las cuatro protagonistas de 'Señoras del (h)AMPA' en la imagen promocional de la temporada 2

La serie creada por Abril Zamora y Carlos del Hoyo nos presentó un universo apasionante en el reinaba lo macarra y lo macabro, donde la intriga y la acción estaban a la orden del día sin perder la sonrisa generada a base de humor negro, donde las mujeres tomaban el mando y no había nadie que les parase los pies, donde los fantasmas del pasado regresaban para conversar con las que siguen vivas y con grandes guiños al mundo del cine de terror. Pues bien; todo eso sigue. Todo lo mencionado se mantiene y al ver la segunda temporada no da el aspecto en ningún momento de estar viendo otra serie, pero sin embargo, ahora nos encontramos con grandes novedades que todas ellas juegan a favor de la serie, siendo enormes aciertos.

Lo que nos tiene preparado esta temporada

El primero de ellos es la duración, que sus capítulos pasan de 70 minutos a 55, algo que tanto el equipo como los espectadores agradecerán en su mayoría. El segundo es la incorporación de nuevas tramas arco al mismo tiempo que 'Señoras del (h)AMPA' se convierte, en cierta medida, en un procedimental. El tercero es la llegada de unos personajes tan interesantes y tan ricos que se pondrán a la altura de las protagonistas y que incluso lamentaremos que no hubiesen estado desde el inicio de la serie. Pero vayamos por partes.

Es cierto que los últimos capítulos de la primera temporada perdieron cierta frescura y la serie, aunque inevitablemente avanzaba, parecía algo estancada y desgastada. Quizás parte de culpa la tenía la trama de los mafiosos, quienes protagonizaban las secuencias más tediosas y que ahora desaparecen en los nuevos episodios. Temporada nueva, vida nueva. La serie vuelve por todo lo alto, recuperando toda su esencia y con mayor grado de entretenimiento, diversión y comedia. Ahora todas las mujeres se olvidan de las peleas que había entre ellas, pues están todas más unidas que nunca. Para ello, a las aventuras y desventuras del cuarteto protagonista (tanto en conjunto como por separado) se les unen nuevas tramas que nos atrapan a la pantalla.

Las tramas que nos van a enganchar

En la primera temporada nos despedimos del personaje de Nuria González, quien dejaba su herencia a Mayte (Toni Acosta) y con cuyo dinero abrían la asociación Begoña Cepeda, el nombre del personaje de González. Su objetivo es luchar contra las injusticias asistiendo a todas las mujeres que necesiten su ayuda. Eso sí, lo harán de forma anónima de cara a todo el mundo, pues irán enmascaradas con caretas de animales. En cada capítulo vivirán un caso diferente, tratando de ayudar a otras mujeres desesperadas que no saben cómo reaccionar ante sus problemas. Es aquí donde juega la nueva parte procedimental, con un caso en cada capítulo, que está muy bien jugado pese a que en algún episodio flojee su resolución.

Amparo, Mayte, Virginia y Lourdes, en 'Señoras del (h)AMPA'

Las nuevas vidas de Mayte, Lourdes (Malena Alterio), Virginia (Nuria Herrero) y Amparo (Mamen García) van a seguir siendo igual de caóticas, aunque la primera está más abrumada, la segunda más maravillosa y divertida, la tercera gana protagonismo y la cuarta está más triste, ya que empieza a ser consciente de que la edad no perdona. Parece que las cuatro se han acostumbrado a pasarlo mal, a no salir de una y ya estar enmarronadas en otra. Lo detestan, pero al mismo tiempo no saben vivir sin esa adrenalina. Y es que en esta nueva etapa de sus vidas como superheroínas enmascaradas van a estar acorraladas por todas partes: la policía sigue tras ellas, contando con que Vicente (Alfonso Lara) ya conoce toda la verdad; hay un escritor que ha publicado un libro contando absolutamente toda la historia de las protagonistas; hay una periodista que quiere descubrir quiénes son esas justicieras que se esconden tras caretas de león, vaca, cebra y jirafa; hay un asesino en serie, cuya identidad se desconoce al inicio, que está dispuesto a acabar con todas las madres del AMPA; y está la hija de Begoña reclamando el dinero de la herencia de su madre. Fácil no lo van a tener las protagonistas. Son superheroínas, pero siguen siendo imperfectas.

Si algo aprendimos con 'Perdidos' o con 'Juego de Tronos' es que el personaje menos esperado puede morir en cualquier momento. Esto es algo que 'Señoras del (h)AMPA' también quiso hacer y en la segunda temporada va a seguir ocurriendo. En una serie así, la muerte le puede llegar a cualquiera de la forma más disparatada. Para suplir las bajas que van surgiendo, llegan ahora a la serie unas incorporaciones de lujo con unos personajes apasionantes.

Los magníficos fichajes de Pilar Castro y Júlia Molins

Pilar Castro llega por la puerta grande a la serie de Mediaset y Amazon Prime Video interpretando a una periodista venida a menos, que no asume que su mejor etapa ya haya pasado y está resentida al ver que ya no es la estrella que fue y que su jefe solo le pide reportajes de temas que para ella son insignificantes. Al conocer que hay unas justicieras actuando al margen de la ley, encontrará un tema con el que volver a estar en lo más alto de su carrera. Aunque para conseguirlo, tendrá que hacer miles de misiones que en ocasiones rozarán el ridículo. Y todo ello acompañada de otra incorporación: Carlos González, quien interpreta al operador de cámara que le graba las noticias en la calle.

Pilar Castro y Júlia Molins, en 'Señoras del (h)AMPA'

Otra incorporación llena de frescura es la de Júlia Molins en el personaje de Berta, una agente de la policía con cierta ingenuidad y una tremenda sensibilidad a quien se le saltan las lágrimas cuando le gritan. Su trama se pondrá más interesante cuando empiece a sospechar de que su compañero Vicente podría saber más de las justicieras de lo que cuenta. ¡Atentos a Molins! Quien aun no conozca a esta actriz, que tome nota porque va a dar mucho de qué hablar. También llega Mariola Fuentes como una madre del AMPA muy cotorra y Verónica Forqué, interpretando a una mujer tan impresionante que es mejor no dar ni un solo detalle de ella para que el espectador se sorprenda.

Todas ellas estarán acompañadas del gran número de personajes secundarios que se mantienen en la serie, como Anabel (Ainhoa Santamaría) que se une ahora al bando de las protagonistas; Carlos (Juan Blanco), el marido de Viginia; la familia de Mayte, Ramón (Alberto Velasco), alejado de su vida en el supermercado; Carmona (Gloria Muñoz), que ahora está encarcelada; y Asun y Remedios (Ana Mencía y Carmen Balagué, unidas en esta temporada creando un dúo que dará mucho de qué hablar.

¿Será esta su última temporada?

'Señoras del (h)AMPA' se ha sabido reinventar dando lo que quieren los fans de la serie y aportando novedades para reenganchar a los espectadores que quizás se fueron descolgando en la temporada anterior. Estos nuevos capítulos divierten y atrapan, y tienen un buen número de personajes y grandes tramas con las que mantener el listón hasta el final de temporada. ¿Acabará aquí la serie? No se sabe si con la segunda llegará el final definitivo. No sería mala idea, para quedarnos con el buen sabor de boca de una serie que nos ha divertido con unos personajes a los que siempre queremos dar un abrazo. Y si vuelve con una tercera temporada, será bienvenida siempre que cuente con una nueva vuelta de tuerca como han hecho con la segunda.