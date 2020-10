Crítica de 'Utopía': La pandemia es una intrigante conspiración en el remake de Amazon

Si hay un atentado, ellos saben quién lo ha provocado mejor que la policía. Cuando se aprueba una ley, tienen claro cuál es su verdadera función sin importar lo que digan los medios. Al enfrentar una pandemia mundial, ya hemos comprobado que dará igual si las autoridades sanitarias dicen una cosa, porque ellos señalarán en qué laboratorio se ha creado el virus y quién quiere instalarnos un chip con su vacuna. Los teóricos de la conspiración no se detienen por mucho que sus respuestas sean más complicadas y absurdas que la versión oficial. Por ello la mayoría los miramos con escepticismo, si no con burla. Pero si alguna vez te has asomado con fascinada curiosidad a esas intrincadas tramas, e incluso te ha apetecido creértelas por un segundo, 'Utopía' es para ti.

Wilson, Sam, Becky e Ian son los protagonistas de 'Utopía'

Al igual que la serie británica del mismo nombre en que se basa, la 'Utopía' estadounidense de Amazon Prime Video parte de un grupo de frikis. Por un motivo u otro, todos ellos son fans de un cómic llamado "Dystopia", y algunos hasta creen en un supuesto simbolismo oculto tras su historia que ha predicho algunas de las últimas epidemias que han afectado a la humanidad. Sobre estos mensajes ocultos discuten durante horas en un chat secreto de internet en lo que podría parecer una afición más. Hasta que, no se sabe bien de dónde, surge una segunda parte, "Utopía", que podría predecir las enfermedades que asolarán a la humanidad en el futuro. Este grupo heterogéneo formado por Becky (Ashleigh LaThrop), Ian (Dan Byrd), Wilson (Desmin Borges), Grant (Javon Walton) y Samantha (Jessica Rothe) quedan al fin en persona en una convención de Chicago para hacerse con el manuscrito de esta ansiada segunda parte, pero acaban por descubrir que sus teorías son mucho más que una mera afición al ser perseguidos por una peligrosa organización secreta que vuelca todos sus ilimitados recursos en acabar con ellos.

Lo mismo, pero diferente

Por mucho que haya puntos de coincidencia con la original, no estamos ante la ficción estrenada en 2013 por Channel 4 y el espectador que conozca esta versión anterior haría bien en tenerlo en cuenta antes de acercarse a la americana. La creadora de 'Heridas abiertas' y guionista de "Perdida", Gillian Flynn, ha partido de una premisa similar, pero el misterio avanza de formas diferentes. Muchos de sus personajes pueden parecer los mismos, pero apenas tienen más o menos coincidencias y pronto revelan un carácter propio. Y, lo más agraviante para esta nueva versión, el apartado estético y audiovisual no tiene nada que ver con el de su homóloga. La versión original, con sus colores saturados y su música experimental, creaba una atmósfera que aquí se trata de suplir con una oscuridad kistch que no acaba por encontrar su estilo propio del todo.

Jessica Hyde (Sasha Lane) y Arby (Christopher Denham), dos personajes que ya estaban presentes en la 'Utopía' original

Eso sí, ambas producciones comparten un tono similar, que pertenece a un género en sí mismo. El misterio y el thriller pueden predominar, pero también se hace gala sin miramientos de una sangrienta violencia y se esparce sobre ello un humor entre lo negro y lo infantil que produce las carcajadas más incómodas. Todo ello da lugar a un viaje que produce una sensación cada vez más inquietante y tensa a la que seguramente muchos espectadores sentirán rechazo, pero que otros transitarán asombrados y expectantes ante el próximo vaivén.

Desfile de raritos

Rainn Wilson es Michael Stearn en 'Utopía'

Una aventura tan variada sólo es posible gracias al reparto coral de la serie, que construye personajes excéntricos y polifacéticos. Seguramente el más enigmático sea Jessica Hyde, interpretado por Sasha Lane, que recoge los mimbres de su homóloga británica para adentrarla en territorios más extremos, dando lugar a desviaciones interesantes. Del mismo modo, el Doctor Mike de Rainn Wilson, que adquiere su debido protagonismo en la segunda mitad de la serie, es de los que más ayudan al espectador a sumergirse en el rompecabezas y sentir la conspiración como toda una contundente realidad, algo que no es sorprendente de un actor conocido por dar vida al Dwight de 'The Office'. Tampoco sorprende en exceso el papel que John Cusack cumple en la serie como el concienciado empresario Kevin Christie, pero su carácter sienta como un guante al personaje y pone una guinda de oro al plantel.

Por otra parte, muchos de los aspectos positivos de esta serie no provienen de los grandes nombres que encabezan la trama, sino de los secundarios que crecen dentro de ella. Algunos personajes que parecen destinados a durar un solo episodio acaban por desarrollarse de forma muy interesante, como les sucede a Thomas (Cory Michael Smith) o a Charlotte (Hadley Robinson), lo que ayuda a dimensionar el alcance del complot que se nos presenta. También pasa lo opuesto, que algunos personajes sobre los que se pone un foco de mayor protagonismo tienen una evolución errática o conveniente, tal y como pasa con Arby, al que interpreta Christopher Denham, que consigue por momentos ser el antagonista implacable y amenazante que se propone, pero que también da extraños volantazos en su carácter.

Misterio a trompicones

Wilson, Becky y Sam en investigan una conspiración en 'Utopía'

Y es que 'Utopía' es una ficción que crece cuando se concentra en sus detalles pequeños y desmigaja su misterio, compuesto de multitud de capas que no parecen tener fin. Es por esto que el argumento resulta más atrapante cuando avanza respecto a sus primeros episodios, en los que la presentación te da una idea algo más simplona de lo que está por venir. Eso sí, para compensar ese arranque algo lento, la serie se esfuerza por mantener la atención del espectador con algunos golpes de efecto en forma de estallidos de violencia y con una ágil presentación de los personajes a través de sus acciones e interacciones. Esto último puede contribuir a que se les caricaturice, pero también es verdad que gracias a ello el desarrollo posterior resulta más satisfactorio al presentar matices necesarios.

Con el paso de los capítulos, es fácil convertirse en un conspiranoico que sospecha de cualquier elemento de un guion que resulta incómodamente adecuado para su salida en 2020. El comienzo de cada capítulo nos asegura que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero al ver que pronto la obra se centraliza en un estallido vírico incontrolable que se ha originado en murciélagos y que amenaza con acabar con la humanidad hasta el espectador más escéptico empezará a creer que, igual que aquellos que han leído el manuscrito "Utopía", está ante una obra de ficción que puede dar pistas del contenido de los próximos informativos. Como dato curioso, cabe destacar que la filmación de todos los episodios concluyó meses antes del descubrimiento oficial de la COVID-19 en China, por lo que no se trata de un oportunismo buscado, sino hallado.

Una serie de nicho

La excéntrica actitud de Christopher Denham como Arby en 'Utopía'

Lo cierto es que es complicado discernir si la sobrevenida actualidad de esta historia centrada en la conspiración construida para dar lugar a una pandemia beneficia o perjudica a su atractivo. Por un lado, podría ayudar al espectador a sentirse parte de la ficción, pero por otro habrá quien quiera hacer la lectura de que con este lanzamiento se está dando pie a teorías no demostradas sobre nuestra realidad. Al mismo tiempo, también podría disuadir de verla a aquellos que sean demasiado aprensivos y busquen desconectar de un coronavirus desgraciadamente ya muy presente en el día a día.

Lo que aparenta es que, tal y como sucedió con la 'Utopía' británica, esta nueva versión está destinada a convertirse en una serie de culto que reúna ante ella a un grupo de espectadores muy específico pero muy fiel. Eso sí, con el hándicap añadido de que aquellos que ya hayan visto la original probablemente serán incapaces de no hacer unas comparaciones en las que es difícil que esta versión salga ganando. Aunque no por ello deja de tener sus añadidos particulares y sugestivos, amén de un argumento que, siniestras similitudes con la realidad aparte, consigue enganchar con el avance de los capítulos.