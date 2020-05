Crítica de 'Valeria': Una fresca y divertida oda a la amistad, al sexo y a Madrid, pero que pide algo más

Tras el éxito abrumador de la saga de libros de "Valeria" escritos por Elísabet Benavent, no fue de extrañar que se apostara por una adaptación televisiva en la que contar en la pequeña pantalla las aventuras de su protagonista y su entorno. La productora Plano a plano y la plataforma Netflix lo tuvieron claro: convertir las páginas de los libros en capítulos de la serie 'Valeria', que verá la luz el día 8 de mayo con su primera temporada compuesta por ocho episodios.

Diana Gómez, en 'Valeria'

El fenómeno literario "Valeria" con sus miles de lectores hace que esta serie sea de las más esperadas de la temporada y que las expectativas estén por las nubes. Y es que esta ficción se va a enfrentar a dos tipos de públicos muy diferenciados, cada uno con sus pros y sus contras. Por un lado están los que no han leído los libros y por tanto se introducen por primera vez en este universo, y, por otro, los que están enamorados de sus libros y desean revivir sus historias, ahora en lenguaje audiovisual.

Valeria en la amistad, en el trabajo y en el amor

'Valeria' nos introduce en el mundo de su protagonista en el que la vemos cómo se relaciona en tres grandes temas: la amistad, el trabajo y el amor. Valeria no sería la misma sin sus tres amigas Lola, Nerea y Carmen, quienes se convierten en sus confidentes, en sus asesoras, incluso en su familia. Se necesitan. Y por ello, si hubiese que definir la serie con una sola palabra, sería "amistad".

Respecto al trabajo, Valeria arranca esta aventura con una importante crisis creativa. Tiene que presentar un primer borrador de su novela y está bloqueada completamente, por lo que la inspiración y búsqueda de tramas será una constante en esta historia en la que sus amigas serán imprescindibles, pero más importante aún será la llegada de una nueva persona. Y aquí es donde se entra en el mundo del amor (y el sexo).

Diana Gómez y Maxi Iglesias, en 'Valeria'

Valeria está casada con Adrián, tienen confianza, se quieren, pero ya no hay pasión. A ello se le añade la aparición de Víctor, un personaje peculiar que genera muchas dudas por lo misterioso que es y lo poco que se conoce de él, pero que servirá a la protagonista para encontrar una nueva ilusión, devolviéndole su confianza en ella misma y llenando su cabeza de ideas para volver a escribir su novela. Estos tres grandes temas que hemos mencionado se entrelazan en cada capítulo, aunque en ocasiones se dé más importancia a alguno de ellos dejando otros de lado.

Diana Gómez y su merecido papel protagonista

Diana Gómez es la protagonista de esta nueva serie en la que aporta frescura y muestra un gran número de registros. Valeria sin una interpretación como la de esta actriz sería más complicada de entender, pues la protagonista, que muchas veces vemos que no calla, en muchas otras la observamos en silencio y consigue con sus gestos que el espectador siga, segundo a segundo, su línea de pensamiento. Gómez consigue, realmente, una interpretación que recuerda al cine de Woody Allen.

El casting es un acierto y es de aplaudir que se apueste por caras desconocidas (o no tan conocidas). Parece que ya hemos pasado aquella etapa en la que lo principal era tener un gran fichaje dejando más de lado una buena historia y en 'Valeria' vamos a descubrir a unas actrices tan talentosas como son Silma López (Lola), Paula Malia (Carmen) y Teresa Riott (Nerea). Ellas interpretan a las amigas de la protagonista quienes se enfrentan a otro tipo conflictos a los que se ve sometida la generación de los treintañeros con todas las dudas que surgen. A ellas se le suman Ibrahim Al Shami (Adrián) y Maxi Iglesias (Víctor), como principal reparto masculino, formando el triángulo con Valeria.

La bala perdida de la serie

Las escenas más prometedoras de la serie son cuando se juntan las cuatro amigas a hablar de la vida mientras toman cerveza. Siendo tan diferentes la una a la otra y el tono tan natural con el que se cuenta la historia, podemos observar varios puntos de vista de los temas que tratan. Sin embargo, se echa de menos que profundicen algo más, teniendo reflexiones interesantes y generándoselas al espectador. Cuando acaban estas conversaciones te quedas con ganas de más, notando que, en parte, han sido escenas cargadas de potencial que se desinflan con temas más superficiales.

Las cuatro protagonistas de 'Valeria'

Y eso conlleva a que la serie no acabe de sorprender. 'Valeria' es entretenida y nos hace pasar un buen rato, pero no engancha con sus tramas tanto como se podría esperar. No es el producto al que estamos acostumbrados, con grandes giros y tramas novedosas. Y eso no es algo negativo, porque la convierte en sencilla y costumbrista, siendo muy agradable de ver. No obstante, teniendo un triángulo amoroso y varios personajes "en crisis", sería interesante jugar más con cierto misterio que nos atrape y nos pida ver el siguiente capítulo. Pero esto no ocurre. Y sí que ocurre con sus libros.

Dicho esto, 'Valeria' es una comedia fresca, divertida y preciosa visualmente, que nos va a hacer pasar un buen rato durante el desconfinamiento. A lo largo de sus 8 capítulos, querremos pertenecer al grupo de Valeria y las demás, seremos testigos del valor de la amistad, desmontaremos los tópicos del sexo y nos enamoraremos de Madrid, queriendo volver a sus calles pronto y recorrer todos los puntos que vemos en la serie de Netflix. Pese a que no se ha confirmado oficialmente, todo apunta a que esto es solo el comienzo de la serie, la cual tiene casi asegurada su segunda temporada e incluso podría contar con cuatro, igual que el número de novelas en las que se basa.