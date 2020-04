Diana Gómez ('Valeria'): "Es muy bonito mostrar en pantalla que mis amigas son mi familia escogida"

Desde que Netflix anunció que preparaba la serie 'Valeria' basada en la saga de Elísabet Benavent, son muchos los fans que esperan con ansia su estreno que ya se ha anunciado que será el 8 de mayo de 2020. Meses atrás, FormulaTV pudo asistir al rodaje y hablar con algunos de los responsables de este proyecto, como son Diana Gómez y Silma López, actrices que dan vida a Valeria y Lola, respectivamente. Hablamos con ellas de sus personajes, de cómo les llega el papel, de la amistad, de las mujeres y de las expectativas de los seguidores de los libros.

Teresa Riott, Paula Malia, Silma López y Diana Gómez, protagonistas de 'Valeria'

¿Cómo llega este proyecto a vosotras?

Silma: Por casting las dos.

Diana: Sí, pero yo llegué al casting más tarde y creo que Silma lo hizo más temprano.

Silma: El proceso de casting fue largo. Yo hice tres pruebas y cuando me dieron la noticia iba en un tren en el vagón silencioso.

Diana: Hice una primera prueba sola, luego empecé a hacerla con chicos, y luego ya con grupos de chicas. Yo con Silma coincidí cuando estábamos ya las dos cogidas.

Casi a los 30 es cuando me doy cuenta que mis amigas son mi familia escogida y enseñar esto en pantalla es muy bonito

¿Qué os atrajo de los personajes? ¿En qué os sentís identificadas?

Diana: Con Valeria me siento muy identificada con el conflicto que tiene al principio, que tiene casi 30 y está en un momento de bloqueo creativo. Quiere ser escritora, le han dado la oportunidad pero está bloqueada y todo esto va añadido a que económicamente no tiene trabajo y me identifico porque nuestro también tiene subidas y bajadas y yo hace un año estaba sin dinero y sin trabajo. Tenía 29 y era el mismo conflicto. Valeria tiene una transparencia que me gusta mucho y que a veces la mete en líos, pero me gusta mucho, es muy divertida, tiene un humor muy inteligente... Y a mí me sorprendía que siendo el tipo de serie que es es una persona que no tiene ningún problema con su cuerpo; ni para bien ni para mal. Es una cosa en la que no se fija.

Silma: Es difícil leer un personaje con el que no te sientas identificado. A mí me gusta mucho de Lola esa fortaleza y su sinceridad que la puede meter en problemas. Para Lola casi lo más importante de su vida son sus amigas y es un valor que me gusta de ella.

Diana: Casi a los 30 es cuando me doy cuenta que mis amigas son mi familia escogida, entonces llega un momento que con quien comparto casi todo es con mis amigas y enseñar esto en pantalla es muy bonito.

¿Cómo son vuestros personajes? ¿Cómo son Lola y Valeria dentro del grupo de amigas y cómo es Varia con los dos chicos?

Diana: Para mí Valeria es una chica luchadora, persistente que tiene claro que es escritora y lucha por ello. Ahora la encontramos en un momento vital de crisis; lleva casada 6 años y con Adrián, que es el marido, están en un momento que ya no hay pasión como al principio y no sabe dónde encontrarla. A esto se le añade que está bloqueada y tiene una fecha límite para entregar lo que es su primera novela y tiene ahí un colapso muy grande. Aparece Víctor, que es otro chico, y que va a crear un cambio en ella, en su inspiración y creatividad. Valeria se apoya mucho en sus amigas y todo lo que le pasa necesita compartirlo con ellas. Y lo que le pasa a cada una, modifica a la otra.

Silma: Lola está aparentemente siempre bien. Tiene una coraza aprendida desde pequeña. Tiene una situación familiar complicada y su mayor pilar y apoyo son sus amigas. Con Valeria se conocen desde pequeñas, de veranear juntas, y luego van llegando las demás, Carmen y Nerea. Descubrimos que detrás de la fachada de Lola en la que parece que todo está bien, pues pasan cosas.

Diana: Es esto que las amigas a veces te dicen cosas que no quieres escuchar.

Silma: Lola tiene una manera de decir las cosas sin filtro y a veces la verdad es dolorosa. Y eso puede parecer ante tus amigas insensible, pero está lejos de todo esto.

Diana Gómez es Valeria, en 'Valeria'

Nosotras cuatro hemos hecho muchos planes juntas: ir a bailar, al cine, al teatro... incluso hemos ensayado escenas juntas por videollamada

¿Cómo habéis trabajado para construir ese vínculo entre las cuatro amigas?

Silma: Yo creo que se construye con compañeros muy generosos que depositan su confianza en ti aunque no te conozcan de nada. Tiene en parte que ver con el nivel de exposición de esta profesión. Ellos deciden confiar y darte y darte entonces tú también quieres dar.

Diana: Además nosotras cuatro hemos hecho muchos planes juntas: hemos ido a bailar, hemos ido al cine, al teatro, hemos ensayado escenas juntas haciendo videollamada...

Silma: ¡Y tenemos 3.000 grupos! También nos cogimos un entrenador personal juntas porque no había momentos para hacer deporte.

Diana: Y luego nos quedábamos a tomar algo hasta las 10 de la noche.

'Valeria' cuenta con un gran número de mujeres en el equipo, algo que cada vez es más habitual. ¿Está cada vez más asentada esta igualdad?

Diana: Sí que hay muchas mujeres en el equipo y no creo que sea por ser una serie feminista, sino porque forma parte de una mecánica que cada vez está pasando más en la sociedad.

Silma: Las dos directoras nos han cuidado mucho, nos han guiado...

Diana: Con las guionistas también ha habido mucha comunicación.

Silma: Realmente no hay diferencias. Es una cuestión de igualdad.

El sexo se muestra de una manera muy natural y me gusta porque muchas veces todo está pintado con una pasión idílica

También el cuarteto protagonista son mujeres y quería saber si agradecéis este tipo de historias centradas en las mujeres como la que vais a contar.

Diana: Sí, yo creo que está muy bien. Somos cuatro tipos de mujeres y de carácteres distintos. Físicamente también somos muy distintas entre nosotras y luego es una serie que el sexo es un personaje más. Se muestra de una forma tan natural y muestra que cada una se acerca al sexo en distintos momentos vitales y de distintas maneras.

Silma: Esto me ha gustado mucho porque muchas veces todo está pintado con una pasión idílica porque nunca te tropiezas y nunca se te engancha la camiseta. La serie tiene mucha naturalidad y es verdad que el sexo es un personaje más y cómo lo vive cada una de una manera distinta.

Diana: Sí, y los chicos también. Se ha montado una historia de que ellos siempre tienen ganas de follar que no es verdad, entonces yo creo que estas cosas se muestran bastante bien.

¿Habéis encontrado inspiración o referentes a la hora de abordar los personajes o estaba todo en los libros y guiones?

Diana: Estaba bastante. Pero en "Annie Hall", de Woody Allen, había algo de su manera de moverse y de cuando se pone torpe que le pasa a Valeria, pero eso fue algo muy inicial. También en la forma de humor, porque es muy rápida mentalmente y eso me sirvió como punto de partida.

Silma: Yo no me inspiré en un personaje específico pero sí que cogí la energía que tiene Charlize Theron o Cate Blanchett en "Ocean's Twelve", como poderosa y segura de sí misma.

Diana Gómez y Maxi Iglesias, en 'Valeria'

¿Qué os ha dicho Elísabet cuando os ha visto actuando en el rodaje y estaba viendo en carne y hueso a sus personajes?

Silma: la primera vez que coincidí en persona con Elísabet fue maravilloso. Yo creo que está muy contenta. Ella participado como consultora creativa durante todo el proyecto y su marca está ahí. ¿Te imaginas que ahora no le gustamos?

Diana: Creo que en su día vio también las pruebas que íbamos haciendo. Ella está encantada y el primer encuentro fue muy emocionante; teníamos ganas de llorar todos.

Silma: Nos dijo que era como que de repente las palabras cobraban vida.

Diana: Sí que muchas veces decía: "Esto es muy Lola" o "Esto es muy Valeria".

Quería crear a la Valeria de los guiones y para no contaminar eso me empecé a leer los libros más tarde

Al basarse en una saga tan exitosa, ¿os da miedo no cumplir las expectativas de los fans?

Diana: Intentamos no pensarlo mucho. Cuando lees un libro tienes tu imaginario de ese personaje tanto físicamente como su movimiento. Obviamente he intentado coger el espíritu de Valeria, pero este espíritu lo hemos creado entre las directoras, las guionistas y yo, entonces es un mix que igual cada una en su mente tiene otra cosa. Igual físicamente hay mucha gente que pensará que se la imaginaba así y otra que no. Cuando se estrene espero que encuentren a Valeria en lo que pasa, en lo que dice y en todo.

Silma: Yo opté por no leerme las novelas por esto mismo. Creo que todos tenemos nuestro imaginario y no quería cohibir mi propio imaginario y crear lo más libre a Lola.

Diana: Quería crear a la Valeria de los guiones y para no contaminar eso me empecé a leer los libros más tarde. Intenté añadir cosas que las novelas me daban pero a partir de una base que estaba en los guiones.

¿Qué ha sido lo más complicado a la hora de interpretar vuestros personajes?

Diana: Lo más difícil es que buscamos un tono muy natural, muy realista, y con tintes de comedia. Con el tono así, es una línea muy fina la de aportar comedia sin pasarte. Ser natural y que no parezca exagerado. Encontrar ese punto es hacer malabarismo.

Silma: Yo no había tenido la oportunidad de hacer un proyecto tan grande antes. Me daba cuenta del nivel de intensidad que se maneja al grabar muchos días, muchos horarios... Es un proceso creativo con material sensible y te acaba afectando en tu vida personal. A esto no estaba acostumbrada, pero me encanta rodar hasta cuando lo paso mal.

Enseñamos mucho Madrid y se reconoce la ciudad y es muy emocionante pensar que esto va a llegar a una casa de rusos, por ejemplo

Es una serie de Netflix y parece que lo estemos normalizando, pero ¿cómo os sentís de pensar que esta serie va a estar en todo el mundo?

Diana: Es muy emocionante y muy excitante. Es que ahora es un nuevo mundo con las plataformas y es maravilloso. Además enseñamos mucho Madrid y se reconoce la ciudad y es muy emocionante pensar que esto va a llegar a una casa de rusos, por ejemplo.

Silma: A mí me preguntan "¿Estás preparada para que te vean en 190 países?" ¿Cómo se prepara uno para eso? No lo sé. Es emocionante y quieres hacerlo lo mejor posible. Hay una cosa que me gusta mucho de las plataformas que tiene que ver con que te puedes asomar a distintos países y culturas a través de todo el contenido. Acerca y une más a las sociedades.

Diana: En el fondo, los problemas y sueños que tienen estos personajes y todo lo que viven es universal. Tengo curiosidad de ver qué pasa y cómo llega. Ya veremos.