Belén Esteban aclara si ganaba más en 'Sálvame' que en 'Ni que fuéramos Shhh'

Por Fernando S. Palenzuela |

La salida de Belén Esteban de Telecinco le está permitiendo abrirse a otras cadenas, además de su permanencia a 'Ni que fuéramos Shhh'. En las últimas semanas, hemos visto a la apodada como "La patrona" pasar por 'La revuelta' y 'El hormiguero', pero también ha saltado a las autonómicas, como a TV3 con 'Col·lapse', donde el pasado 9 de noviembre fue entrevistada.

Belén Esteban con Ricard Ustrell en 'Col·lapse'

La tertuliana habló sobre el final de su etapa en Telecinco después de casi dos décadas y sobre cómo ha sido aterrizar en el magacín de Canal Quickie, por el que ha recibido miradas de desaprobación., explicaba ella. Ricard Ustrell completaba sus palabras con un, a lo que Esteban negaba. "A mí nunca me rompieron el contrato que tenía.. También estoy en exclusividad", comentaba sobre su relación laboral con Fabricantes Studio y con la productora anterior, La Fábrica de la Tele.

"¿Sigues cobrando lo mismo que en Telecinco?", se interesaba el presentador. "A mí no me pagaba Telecinco, yo era de la productora", recordaba la invitada, que confirmaba que su sueldo no ha variado respecto a su etapa en Telecinco. "A mí me han pagado siempre mis jefes, Telecinco no. Pero tengo el mismo contrato, gracias a Dios. Ni tan mal, ¿no?". Aunque la madrileña no quiso cifrar cuánto se ganaba en televisión, sí que ofreció un dato: "Últimamente en el 'Deluxe' teníamos muy poco presupuesto para cuatro sillas y ahora se ha llevado todo el dinero '¡De viernes!'".

La venta de su empresa

Hablando de dinero, Ricard Ustrell sacó a colación la empresa Los sabores de la Esteban, que su invitada ha cerrado: "Las patatas las tengo todavía, pero también las quiero dejar". Belén Esteban ha vendido su empresa y ha asegurado que se debe a que no quería que los supermercados ganases más que ella: "Yo ponía un precio fijo y cada supermercado ponía el precio que quería y yo quería que mi gazpacho lo comprara todo el mundo".

En suma, respondió a las habladurías de que había cerrado su empresa porque estaban experimentando pérdidas con ella: "La gente decía que me había arruinado, pero hemos cerrado este año con ganancias". Esteban aseguraba que lo suyo es la televisión y que el problema de Los sabores de la Esteban era que le hacía perder mucho tiempo y le obligaba a tener muchas reuniones. No obstante, no cerraba la puerta a volver en un futuro, ya que para ella ha significado una etapa muy feliz.