Por Alejandro Burrueco Marín |

La pelea entre Víctor Sandoval y Marta Riesco comenzada durante la tarde del miércoles 13 de noviembre en 'Ni que fuéramos Shhh' se ha extendido a las redes sociales. "Por mujeres como tú, muchos hombres tienen problemas", fue el comentario machista que le lanzó Sandoval a su compañera en mitad de su enfrentamiento. Con la ausencia de María Patiño, Javier de Hoyos ocupó el cargo de presentador y defendió a la colaboradora, mientras que la presentadora titular ha tenido que reaccionar a través de X.

Marta Riesco y Víctor Sandoval se pelean en 'Ni que fuéramos Shhh'

", escribió Patiño en la red social. Por su parte, Marta Riesco no ha tardado en darse por aludida, por lo que ha respondido a la publicación: ". A mí me produce rechazo que no condenéis lo que hizo ayer vuestro amigo solo por ser vuestro amigo".

"Que la presentadora del programa en el que trabajo diga esto, solo porque soy yo la que le faltó el respeto y su amigo el que dijo y actuó así, dice mucho de cómo me siento. ¡Qué diferencia si hubiese sido al revés o a otra persona!", era otra de las respuestas de Riesco. A continuación, Patiño expuso su réplica: "Querida, conmigo no hay juegos perversos. Besos".

Que la presentadora del programa en el que trabajo diga esto , solo porque soy yo la que le faltó el respeto y su amigo el que dijo y actuó así, dice mucho de cómo me siento. ¡Qué diferencia si hubiese sido al revés o a otra persona ! https://t.co/pjfXGuiu2T — MartaRS (@MartaRiesco) November 14, 2024

La última respuesta de Marta Riesco

Riesco no quiso dejar a la presentadora con la última palabra y volvió a responderle: "Querida, pues tu opinión es muy diferente a la de la cúpula y a la de la cadena respecto a lo que ocurrió ayer. Los juegos perversos se ve que van conmigo, querida". Además, la presentadora confirmó que se refería al caso de sus colaboradores contestando a otro usuario: "Se banaliza todo por parte de los dos".

Por otro lado, Víctor Sandoval se ha limitado a repostear la publicación de otro usuario de X: "Víctor Sandoval sí de verdad lo pasó muy mal al ser una persona hiperactiva, eso no da derecho a llamar 'tarado, agresivo, enfermo'. Esa es la verdadera Marta Riesco. Esta señora es una narcisista, tóxica, maltratadora, psicológica verbal. Sabe llevar a la gente al límite".