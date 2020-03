La reacción de Eva ('OT 2020') tras recibir una canción de Zahara: "Me ha dado rabia que me la diesen"

Superado el ecuador del programa, 'OT 2020' afronta la semana previa a la Gala 9 con Gèrard y Hugo nominados y un reparto de temas que no ha dejado a nadie indiferente. Samantha está entusiasmada con "Milionària", de Rosalía, y Bruno parece en su salsa con "Quiero tener tu presencia" de Seguridad Social; pero como en la vida, nunca llueve a gusto a todos.

Eva se desahoga con Nia en la Academia de 'OT 2020'

A Eva le ha tocado en suerte "Hoy la bestia cena en casa", tema de Zahara que se convirtió en un himno contra el machismo, los vientres de alquiler y el cinismo político. Sin embargo, la gallega no parece conforme con la canción y así se lo ha trasladado a sus compañeros. "No me encaja con mi voz", lamentaba hablando con Nia Correia. "Me ha dado rabia que me diesen esa canción, es muy guay, es Zahara, la admiro muchísimo, pero no me han puesto una canción lenta desde que estoy aquí. Cada vez que me pongo algo tipo lento me lo ponen en español y es un tipo de rollo que a mí no me va. Veo mi nominación clarísima", dejaba caer a punto de llorar.

-Esta canción dice cosas súper absurdas

-Me veo como una caricatura

-Realmente estoy buscando voces para hacer,es para troncharse

-Qué voz pongo?

Eva no tiene voz propia? Si no es capaz d imitar la voz original no sabe cantar?Se ha equivocado d programa#DirectoAcademia10M pic.twitter.com/f7q8uTtpC7 — Roma Mel (@RomaMel1) March 10, 2020

Nia intentó consolar a su compañera apelando al espíritu del concurso, que siempre busca versatilidad: "Muchas veces nos va a tocar cantar cosas que no nos gustan". Con todo, la coruñesa no salía de su bucle: "Esta canción dice cosas súper absurdas, no absurdas, pero palabras que a mí me suenan graciosas. Me veo como una caricatura", expresaba insegura de volver a cantar en español: "No soy capaz".

Encuentro tranquilizador con Zahara

Justo a la mañana siguiente, Zahara tenía clase de historia musical con los concursantes y, consciente de la situación, le tendió un cariñoso abrazo a Eva: "Estás sufriendo un poco, lo sé", dijo la profesora tras recordarle que esta semana tenía una canción suya. "Pero no es por ti", remarcaba la triunfita. "Lo sé, pero te ayudará mucho Ivan Labanda esta semana", remató para poner calma Zahara.