'OT 2020': Los expulsados de la edición, protagonistas de nuevas firmas de discos el sábado 14 de marzo

La noche del domingo 8 de marzo, los concursantes de 'OT 2020' alcanzaron la octava gala de la edición, dedicada al Día Internacional de la Mujer, en la que Jesús se convirtió en el séptimo expulsado de la edición. Una noticia que se dio conocer después de que Roberto Leal lanzara un anuncio muy especial: el hecho de que los chicos expulsados del concurso vivirían nuevas firmas de discos, concretamente, el sábado 14 de marzo, en Madrid y Barcelona.

Nick, Eli, Anne, Ariadna y Javy antes de las primeras firmas de 'OT 2020'

"Los que ya están fuera, tienen mucho trabajo por delante", adelantó el presentador, durante la gala, antes de anunciar que "el próximo sábado 14 de marzo, tendremos nuevas firmas de discos". Concretamente, se darían dos citas en Barcelona y Madrid, protagonizadas por los siete expulsados hasta el momento de la edición, incluido Jesús, el último en despedirse de sus compañeros.

"En Barcelona, estarán Nick, Anne, Gèrard o Jesús", comunicó el presentador, dado que a la hora de dar la noticia se desconocía el nombre del que fue el séptimo concursante expulsado. "En Madrid, Rafa, Ariadna, Eli y Javy", concluyó Leal, despertando el aplauso del público, mientras que algunos de los protagonistas lo celebraban en redes sociales. "¡Familia, nos vemos el sábado en Madrid!", escribió Javy, en un mensaje muy similar al que compartieron otros de sus compañeros como Ariadna, Eli o Rafa.

Jesús, el séptimo expulsado

Jesús fue el encargado de despedirse de sus compañeros en la Gala 8 de 'OT 2020', al recibir el apoyo del 19% de los votos frente al 81% de Gèrard. Algo que no pareció pillar por sorpresa al ahora exconcursante, quien especialmente al escuchar el porcentaje de boca de Roberto, se mostró muy seguro de que su compañero sería el concursante salvado de la noche. "Yo sabía que me iba a ir por mi pronto, por mi genio. Eso puede gustar mucho o puede no gustar nada. No lo hago con intención de querer machacar a nadie", aseguró Jesús, en su conversación posterior con Noemí Galera, tras la gala.