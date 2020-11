Críticas a la psicóloga de 'Viva la vida' por llamar "travesti" a La Veneno

El 9 de noviembre de 2020 se cumplen cuatro años del fallecimiento de Cristina Ortiz "La Veneno". Este hecho todavía está salpicado por la duda de si se llevó a cabo de manera correcta la investigación de su muerte y el éxito de 'Veneno' en Atresplayer Premium ha lanzado a primera línea la nueva teoría que está tratando de reabrir el caso.

Emma García habla con Úrsula Perona sobre La Veneno en 'Viva la vida'

Esto ha llevado a varios programas a hablar sobre La Veneno, como fue el caso de 'Viva la vida', quien dedicó la última parte del programa del 8 de noviembre a tratar la figura de la vedette. Sin embargo, esta charla no estuvo exenta de polémica, en primer lugar por las declaraciones de Belén, una de las hermanas de Cristina Ortiz que está pidiendo firmar una petición en Change.org. La mujer comentó que desde su adolescencia arrastra varios traumas "por vivir en un pueblo con un hermano maricón", asegurando que necesita ir al psicólogo y enfatizando en que todavía fue peor "lo que vino después con La Veneno".

Aunque en estas declaraciones sigue presente la homofobia y transfobia que reina en la familia Ortiz y que ya se ha visto en muchos platós, la polémica resultó mayor por el modo en el que la psicóloga Úrsula Perona, presente en la mesa de debate, se dirigió a Cristina. "Si hubiera sido una mujer, ¿se hubiera llevado a cabo la investigación de la misma manera?", se cuestionaba. "Veo que pueden haber influido prejuicios, como que sea una travesti, como que haya habido consumo de tóxicos, y una cosa no tiene que ver con la otra. No quita que no pueda ser un homicidio", remataba.

La disculpa de Úrsula Perona

Poco después de la emisión del programa y tras haber recibido varias críticas en redes sociales, Úrsula Persona se disculpó por el uso de la palabra "travesti" al referirse a Cristina Ortiz. "Quería disculparme por la confusión al usar el término 'travesti' en vez de 'transexual' hoy en el programa 'Viva la vida' hablando sobre La Veneno. Ha sido una confusión léxica, fruto del directo", afirmaba. "Lamento a quien haya podido ofender, nada más lejos de mi intención".

"Ya que todos estos estan ganando dinero a costa de mi hermana, pues para eso que lo gane la familia que hemos sufrido mucho en el pueblo por tener un hermano maricon"



Que poca vergüenza la hermana de la veneno. Menuda familia de hienas.

#VivaLaVida348 — karla (@karlacamilegend) November 8, 2020

La hermana de la Veneno refiriendose a Cristina como "su hermano" :_ #VivaLaVida348 pic.twitter.com/C2xiIFHAdN — ???????????????????? ???????????????????????????? (@Sugarcriminal) November 8, 2020

Belén, hermana de Veneno: " No sólo Cristina ha sufrido, hemos sufrido todos, necesito ir a psicólogos" #VivaLaVida348 #LaVeneno #VivaLaVida

la familia de Cristina siempre en el mismo discurso tránsfobo

¿No cobraron sus padres en Missipi? ¿Mari Pepa tampoco en Sálvame? — ALEX (@AleexGuirado) November 8, 2020

Me parece muy fuerte que la hermana de la veneno (Belén) se haga la víctima diciendo que tiene que ir al psicólogo por ser hermana de la veneno y tener un hermano "maricón" en Adra. #VivaLaVida348 — Migüel ???? (@soy_Lpzh) November 8, 2020

Hay que tener cara para salir a hablar de tu hermana cuando la despreciaste toda la vida! #VivaLaVida348 — Jeronimo Escobar (@EscobarJeronimo) November 8, 2020

No me puedo creer que una PSICÓLOGA diga de la Veneno "si hubiera sido una mujer y no un travesti"... Pero de dónde la habéis sacado? Cristina era una mujer y en todo caso transexual, no travesti!!!! Pero por favor!!!!#VivaLaVida348 pic.twitter.com/2FyrxiE8RK — Ana (@AnaHostess) November 8, 2020