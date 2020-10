La Veneno recibe gran número de homenajes en el Parque del Oeste, incluidos el de los Javis y Lola Rodríguez

Año y medio después de que un acto vandálico hiciera desaparecer la placa que homenajeaba a La Veneno en el Parque del Oeste, Loreto Sordo, concejala del grupo municipal del Partido Popular en en Moncloa-Aravaca, dijo el 11 de octubre que "en unos días" volvería a estar esta placa en su sitio. Tan solo estuvo en su sitio una semana, pues la arrancaron escasos días después de su inauguración.

El muro de los homenajes a La Veneno, con Javier Calvo y Lola Rodríguez

Aunque todavía no la han vuelto a poner, su legión de fans no se olvida de ella y no han visto inconveniente en que todavía no esté la placa para ir al muro donde se colocó para llevar regalos, escribir y pegar fotografías. Además de los mensajes dirigidos a ella y de sus imágenes sujetadas con precinto, ahora se ha añadido todo lo que ha aportado la serie 'Veneno'.

Foto de las actrices que han dado vida a Cristina (y los actores que fueron Joselito), un escrito de una frase de la serie ("Cristina caminó para muchas de nosotras pudiéramos correr" e incluso hay un folio en el que pone parte del diálogo final de la serie, en la que Cristina le pregunta a Valeria: "¿Es bonita mi vida?". Esta responde que es "preciosa", a lo que la protagonista le pide: "Pues léemela otra vez".

La visita del equipo de la serie

Entre los que se han acercado a llevar flores y poner velas son rostros que han hecho posible esta serie, como son los Javis (Calvo y Ambrossi), Lola Rodríguez (dando vida a Valeria) y Álex de Lucas (que aparece en un episodio de esta ficción). Ellos fueron al Parque del Oeste, quedándose impresionados por todo el amor que sigue recibiendo Cristina Ortiz Rodríguez, La Veneno.