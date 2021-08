"Estoy supercontento porque desde el lunes 9 de agosto estaré en Madrid, en TVE, haciendo una sección de psicología. Hablaremos de un montón de temas relacionados con el crecimiento personal", escribía el psicólogo Rafael Santandreu en su página de Facebook el 4 de agosto de 2021, confirmando así su fichaje por 'La hora de La 1'. A pesar de que esta noticia pasó algo desapercibida en un principio, las críticas de los usuarios de las redes sociales al ente público por contar con el catalán para el programa matinal hicieron que el fichaje se convirtiera en una polémica.

Rafael Santandreu en 'Sálvame'

¿Pero por qué los internautas se quejaron de su fichaje? Por la cantidad de declaraciones y controversias que ha protagonizado el escritor de "Sin miedo", como por ejemplo aquella en la que señalaba en una entrevista para El mundo que "la depresión te la provocas tú" o que "solo si te esfuerzas mucho conseguirás deprimirte". En definitiva, palabras que banalizan una enfermedad tan seria como es la depresión.

Además de esta rotunda afirmación, los usuarios de Twitter tiraron de hemeroteca y recuperaron un fragmento del psicólogo que ha tratado a Paz Padilla hablando sobre la figura de Adolf Hitler. "Hitler era una persona a la que tenemos que tener aceptación completamente incondicional y lanzarle amor", decía él, para explicar así la importancia de perdonar a todo el mundo. "Es una ofensa para el sentido común", rezaba una persona en las redes sociales.

"Hitler era una persona a la que tenemos que tener aceptación completamente incondicional y lanzarle amor".



Recuerda que a partir de ahora con el dinero de tu bolsillo pagarás a este colaborador de RTVE.



pic.twitter.com/JbkVXXrM5c — Antonio Mautor (@AntonioMautor) August 8, 2021

Buenafuente le puso la cara roja

Raúl Navarro, director de 'La reina del pueblo', también ha querido rescatar un momento televisivo que desvirtúa algo más la figura de Rafael Santandreu. Se trata de una entrevista del catalán en 'Late Motiv', donde Andreu Buenafuente acabó poniéndole la cara roja al psicólogo por lo que pretendía hacer en su programa. "Nunca en la vida nadie me había mandado toda la entrevista hecha con sus preguntas y sus respuestas", empezaba diciendo el presentador.

Recuerdo el día en que Rafael Santandreu vino como invitado a Late Motiv y pensó que era buena idea mandarnos un guion de la entrevista, con las preguntas y respuestas ya redactadas. No lo era. https://t.co/9a45t8bugF — Raúl Navarro (@numero6) August 8, 2021

"Lo hacemos porque los periodistas hacen muy malas entrevistas y a veces hacen preguntas que no quiero responder", contestaba él, a lo que Buenafuente hizo caso omiso y no revisó aquella ristra de papeles durante el resto de entrevista. "Recuerdo el día en que Rafael Santandreu vino como invitado a 'Late Motiv' y pensó que era buena idea mandarnos un guion de la entrevista, con las preguntas y respuestas ya redactadas. No lo era", escribía Navarro, recordando aquella situación en la que el psicólogo intentó guionizar su aparición televisiva en Movistar+.