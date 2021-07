Durante la tarde del 19 de julio de 2021, Gema López quiso compartir con la audiencia de 'Sálvame' el gesto que tuvo Paz Padilla hacia su marido Antonio, que falleció hace un año a causa de un tumor cerebral. El programa emitió entonces el vídeo que realizó la presentadora con todo su cariño, recordando muchos momentos junto a él, con la canción "Over the Rainbow" de fondo. Visiblemente emocionada, Padilla narró la peculiar forma de conmemorar la muerte de su marido.

Paz Padilla en 'Sálvame'

"El sábado hice una fiesta en mi casa, invité a sus amigos y a mis amigos y la titulé "El país de nunca jamás" porque es donde creo que él está", empezaba exponiendo la presentadora de televisión. "Y fuimos todos disfrazados de alguien muerto, yo fui de Amy Winehouse. Mi manager fue de Mahatma Ghandi y mi niña de Cleopatra. Lo pasamos muy bien", añadía la gaditana, detallando la temática de la fiesta.

"Vino dos veces la policía y yo les decía: 'Pero si la música no está fuerte'. Era feliz porque Antonio estaba allí y estaba con todos sus amigos. Y los amigos de mi hija lloraban y me abrazaban", continuaba Paz Padilla, señalando cómo estuvieron a punto de multarle por el volumen de la música. "El amor está por encima de la angustia y el dolor. La vida es efímera", sentenciaba la presentadora de 'Sálvame', orgullosa de seguir disfrutando de la vida a su manera, recordando con amor y no con sufrimiento.

Una obra de teatro

Aprovechando la atmósfera que se creó en el plató del programa de Telecinco, Paz Padilla señaló que su libro sigue siendo número uno en ventas y salta al teatro, convirtiéndose en una obra imprescindible para ella. "El día 25 de agosto, llevo la obra de teatro "El humor de mi vida" al teatro de Gran Vía. Y luego en el Capitol. Estaré hasta diciembre. Lloro y río todos los días con los ensayos", confesaba la televisiva.