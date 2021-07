Nueva guerra televisiva entre dos presentadores de Mediaset: Risto Mejide y Paz Padilla. Ambos se encuentran en pie de guerra tras la aparición de la humorista en 'Cuarto milenio' . ¿El motivo? Sus polémicas declaraciones sobre la defensa que hizo de la biodescodificación, una rama de medicina alternativa que estudia las emociones y que afirma que todo aquel que padece una enfermedad es debido a estas alteraciones emocionales y a problemas mentales.

Risto Mejide y Paz Padilla

El martes 27 de julio, 'Todo es verdad' emitía el programa sobre la biodescodificación con el que iba a estrenarse, y que retrasaron para dedicar su inauguración a José Luis Moreno. "No estaba completo y los testimonios de esta noche van a poner de manifiesto por qué había que esperar", explicaba el publicista. La quinta entrega comenzó advirtiendo del peligro que supone que Paz Padilla comparta ante más de dos millones de seguidores que está de acuerdo con esta pseudociencia: "Esto es algo maravilloso que aconsejo a todo el mundo". Una afirmación por la que días después tuvo que pedir disculpas.

"Cuando yo recomiendo la biodescodificación me refiero a las emociones y a cómo interpretarlas y lo que a mí me ha ayudado. Por favor, no abandonéis nunca los tratamientos de quimioterapia ni radioterapia. En ese proceso yo he aprendido a entender las emociones y a meditar y por eso recomiendo lo que a mí me ha ayudado. Pido disculpas", explicó. Sin embargo, estas disculpas no convencieron a Risto Mejide, quien no tuvo reparos en cargar contra su excompañera por asegurar que el cáncer de su marido fue a causa del estrés.

Hablamos con Joaquim Bosch Barrera, oncólogo del Hospital Doctor Josep Trueta, "no tratar un cáncer no es una alternativa, es una sentencia de muerte"#TodoEsVerdad5Flecha ?? https://t.co/7H2p2Zmekx pic.twitter.com/34OVRzIddU — Todo es verdad (@Todoesverdadtv) July 27, 2021

Desmontando el libro de Paz Padilla

"Lo habéis escuchado. Efectivamente, habla de emociones, claro que sí, pero junto a estos discursos hay dos frases en las que no podemos dejar de fijarnos. 'La aconsejo a todo el mundo' y 'Las emociones nos enferman'. Ante estas dos aseveraciones, tenemos que poner una gran señal del 'warning'. Aviso, peligro. Ella rectifica, o cree que rectifica". Y añadía: "Vamos a estar al lado de la ciencia, sea quién sea el que se pone al otro lado. Sea una presentadora de esta casa o un amigo de alguien de esta mesa. Da igual. Tenemos que estar del lado de la ciencia. Es nuestra responsabilidad", respondía tajante el presentador.

Además, 'Todo es verdad' emitía un vídeo de la presentadora de 'Sálvame' afirmando que "las emociones nos enferman" o "los médicos no saben nada y sé que a Antonio lo enfermó el estrés". El tema de la biodescodificación y la pseudociencia genera gran polémica y las redes sociales no dudaron en criticar duramente a la humorista por sus palabras.

#TodoEsVerdad5

Lo mejor de la rectificación de Paz Padilla, es que somos los demás los que la hemos "malinterpretado"

La humildad, no es su fuerte, que ha hecho continuo proselitismo en TV de las pseudoterapias que se aprovechan de la ignorancia y la desesperación de sus víctimas pic.twitter.com/DkGuzytYxP — Elperseguio (@Elperseguio) July 27, 2021

Destapando a Paz Padilla.

Estás pseudo-terapias te hacen sentir culpable de tener un Cáncer que con toda probabilidad depende de un factor genético.

Recomendar a alguien dejar la medicina convencional debería de ser un delito.#TodoEsVerdad5 — Marqués De Tuel ???? (@MarquesDeTuel) July 27, 2021

Ojalá esté viendo Paz Padilla la Cuatro y se le caiga la cara de vergüenza después de haber defendido la biodescodificacion #TodoEsVerdad5 — Salseo???? (@TVSALSEO) July 27, 2021