Críticas a Ylenia por llamar "guarra" a Sofía Suescun en 'Viva la vida'

El pasado jueves 31 de octubre, Nagore Robles confirmó en 'Mujeres y hombres y viceversa' que Diego Matamoros había estado tonteando con una colaboradora de 'GH VIP: límite 48 horas'. Toñi Moreno quiso saber más y Robles y Sofía Suescun acabaron afirmando que se trataba de Ylenia. La extronista aseguró también que la exconcursante de 'Gandía Shore' le había confirmado que le gustaba Diego.

Ylenia, muy sorprendida por las palabras de Sofía en 'Viva la vida'

Ylenia pudo ver estas imágenes en 'Viva la vida' y no le hicieron ninguna gracia las afirmaciones de las asesoras del amor. La colaboradora explicó que no cuenta sus intimidades a su excompañera en 'GH Dúo', porque no son amigas, "solo compañeras de trabajo". Su enfado fue en aumento y comenzó a atacar a Sofía llamándola "mentirosa" y asegurando que "se inventa cosas a la ligera" y es una "montajista".

Fue entonces cuando Diego Arrabal preguntó a Ylenia si era cierto que hubiera estado con el hijo de Kiko Matamoros. La colaboradora lo negó con rotundidad y explicó: "Yo con hombres casados no me lío". Lo que no quiso aclarar es si ella y Diego mantuvieron relaciones sexuales antes de que este se casara. Una información que sí es cierta según el polígrafo de 'Sábado deluxe'.

Tras la explicación por parte de una Ylenia cada vez más nerviosa, Emma García dio el turno de palabra a Maite Galdeano, madre de Sofía, para que pudiera rebatirle. Cuando Maite comenzó a explicar sus argumentos para que su hija "no quede de mentirosa", Ylenia le espetó hasta en tres ocasiones: "Mira lo que hace la guarra de tu hija". La exconcursante de 'GH 16' pidió respeto para ella y Emma García también reprendió a Ylenia por su actitud.

Comentarios machistas

Los espectadores de 'Viva la vida' han criticado en las redes sociales este comentario machista por parte de Ylenia que, pese a desear abanderar el movimiento feminista, no es la primera vez que hace este tipo de comentarios. En 'GH Dúo, los fans del reality ya percibieron el machismo en las palabras de la de Benidorm cuando hablaba de su compañera Raquel Martín, pues le molestaba que la extremeña hubiese entrado al concurso "teniendo pareja" con "un tío al que se ha tirado y una tía que se lo ha tirado también".