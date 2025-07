Así vibramos en Isle of MTV Malta 2025 con los espectaculares shows de Damiano David, Alok y Ella Henderson

Por Sergio Navarro |

Los tres artistas cabeza de cartel, en el photocall de de Isle of MTV Malta 2025

La decimoséptima edición de Isle of MTV Malta ya ha llegado a su fin con un espectacular festival celebrado esta semana en la emblemática plaza Il-Fosos de Malta.europeo del verano de MTV donde miles de fans se volvieron a reunir para disfrutar de una noche inolvidable.

En esta ocasión, FormulaTV ha podido viajar hasta allí parra vivir la experiencia in situ, en primera persona, y narrarlo ahora en esta crónica. Y es que aunque el festival empezó por la tarde, nuestra jornada arrancó mucho antes, acudiendo al imponente hotel donde se alojaban los artistas para poder charlar con ellos. Bueno, mejor dicho, con algunos de ellos, ya que Damiano David no concedía entrevistas pero sí que lo hicieron sus otros ddos compañeros de cartel.

Y ahí nos plantamos, teniendo algo más de cinco minutos primero con Alok y después con Ella Henderson. Sentado en una silla en una gran sala nos recibió el DJ brasileño que, aunque dijo que habla portuñol, prefirió charlar en inglés. Tampoco tuvo ningún problema en ser grabado vídeo y eso que, en un principio, lo pactado era en grabadora para publicar por escrito. Lo que parecía una suerte al haber sido encantador se repitió con la artista británica que se dio a conocer en 'The X Factor'. Nos recibió con una sonrisa, accedió a ser grabada también en vídeo (buscando la mejor luz) y no dejó de sonreír en ningún momento disfrutando de la charla.

Al acabar este encuentro de los artistas con la prensa, nos fuimos a comer a un restaurante típico maltés a probar una sopa de marisco que vuelve locos a los locales y unos filetes de pollo sobre una base de pimientos, aceitunas y tomate. Lo curioso de esta comida es que compartíamos mesa con influencers de Reino Unido, con millones de seguidores en redes y con una extensa trayectoria en distintos realities tipo 'Geordie Shore'. En su caso, ellos fueron más de comer en vaso.

Vista panorámica de Isle of MTV Malta 2025, con los asistentes frente al escenario

Comienza el festival

Y sobre las 19 horas, ya estábamos en la zona del festival, con la pulsera de VIP colocada y con muchas ganas de vivir esta aventura. Justo antes, la cantante maltesa Miriana Conte había dado el pistoletazo de salida a la gran noche con su éxito eurovisivo 'Serving' y su nuevo tema 'Ghajjejt'. Además, sorprendió al público invitando al escenario a su compatriota Sarah Bonnici, quien interpretó una poderosa versión de 'Guess', de Charli XCX y Billie Eilish.

También subieron al escenario a mostrar su talento DJ locales como DODZ, Wyne, Gabii, Denzel Jo Armani, Koroma, Keane, Miggy y Debrii. Además, Blush Malta mantuvo al público cantando con los mejores éxitos. Aún no era de noche, pero el sol ya no pegaba tan fuerte, lo que era de agradecer. Nos habían aconsejado ir con crema protectora y gorra de sol, pero por suerte no llegó a hacer falta. De hecho, una brisita marina nos ayudaba a estar, si cabe, más a gusto todavía.

Ella Henderson, en el escenario de Isle of MTV Malta 2025

Y llegó el turno de Ella Henderson, la primera de las tres cabezas de cartel, que montó un gran show ante todos los asistentes. Nunca deja de sorprender haber estado con ella unas horas antes hablando de tú a tú para la entrevista y ahora verla cantando ante miles de admiradores que lo dan todo.

Ella Henderson

La cantautora británica Ella Henderson fue un subidón. Estaba entregadísima con sus temas y el público hizo vibrar la isla con sus saltos y aplausos. La artista electrizó la plaza con una actuación que combinó pop y emoción, interpretando sus exitosos temas 'Ghost', 'Glitterball', 'Alibi', 'Filthy Rich' y 'Me & You', dejando claro por qué sigue siendo una de las voces más cautivadoras del Reino Unido. Además, esto solo ha sido el principio se du verano, porque este paso por Malta sirve como antesala a su próxima gira europea como telonera de OneRepublic.

Damiano David

Damiano David, en el escenario de Isle of MTV Malta 2025

Quizás el rostro del line up más popular en este momento se subía a continuación al escenario de Isle of MTV Malta: Damiano David. El cantante y compositor italiano cautivó al público con su potente voz y puesta en escena, siguiendo la set list de su gira en la que presenta temas de su álbum debut en solitario 'Funny Little Fears'. Arrancó con 'The First Time', no se olvidó de 'Voices', 'Zombie Lady' ni 'Born With A Broken Heart', pero, no sabemos por qué, no canta en directo 'Next Summer'.

Alok

Antes de salir Alok al escenario, ya se percibía que iba a ser algo grande. estaban montando una enorme plataforma en el escenario, mientras que las pantallas advertían de que el show contenía pirotecnia, lásers y efectos especiales. Y es que aunque el hecho de que fuera DJ podría llamar menos la atención de algunos, el espectáculo que tiene montado es, sin exagerar, más visual que sonoro.

Alok y sus bailarines, en el escenario de Isle of MTV Malta 2025

Además de fuegos, serpentinas y visuales más que originales, lo más llamativo fue contar con un cuerpo de 45 bailarines interpretando coreografías impactantes al ritmo de temas como 'Truth', 'Peace', 'Love', 'Acid' y 'Brighter Days', vestidos de negro y siendo sus brazos lo único reflectante y por tanto visible. Poco antes de la medianoche, un castillo de fuegos artificiales ponía punto final a este festival. Con la adrenalina todavía en el cuerpo, pusimos rumbo a las preciosas calles maltesas y acabamos cenando en una conocida cadena de hamburguesas que empieza por M, como Malta y MTV.

¿Dónde ver este festival?

Isle of MTV Malta 2025, que pudo seguirse en directo a través del canal MTV Biggest Pop de Pluto TV, podrá verse en MTV España el sábado 13 de septiembre, permitiendo a todos los fans revivir este icónico evento y descubrir la magia de Malta. ¡No os lo perdáis que fue un auténtico espectáculo!

Una gran vivencia, gracias a Paramount

Toda esta experiencia ha sido posible gracias a Paramount Global, una compañía global líder en medios de comunicación y entretenimiento que crea contenidos y experiencias premium para las audiencias de todo el mundo. Impulsada por estudios, redes y servicios de streaming icónicos, su cartera de marcas de consumo incluye CBS, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount+ y Pluto TV.

Paramount cuenta con uno de los catálogos de títulos de televisión y cine más importantes y extensos de la industria. Además de ofrecer innovadores servicios de streaming y productos de vídeo digital, la compañía cuenta con potentes servicios de producción, distribución y publicidad.