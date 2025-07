ALOK, Damiano David, Ella Henderson y Miriana Conte forman el cartel de Isle of MTV Malta 2025

Por Sergio Navarro |

, y es que el 15 de julio llega la decimoséptima edición de Isle of MTV Malta 2025 con un cartel con artistas de lujo que se subirán a la plaza Il-Fosos. Se trata de un festival por el que a lo largo de su historia han pasado grandes estrellas como Alesso, Ava Max, David Guetta, Jessie J, Lady Gaga, Marshmello, Martin Garrix, N.E.R.D, Nelly Furtado, OneRepublic, RAYE, Rita Ora, Scissor Sisters, Snoop Dogg y Tom Grennan.

Con dos nominaciones a los Latin Grammy y con más de 5 mil millones de reproducciones, la superestrella de la música dance ALOK también se subirá al escenario de Isle of MTV Malta 2025 para deleitar al público. Convertido en una auténtica sensación global, ALOK es el artista brasileño más escuchado a nivel internacional. Su exitoso single "Hear Me Now" ha superado los 755 millones de reproducciones, y ha colaborado con grandes nombres como Dua Lipa, John Legend y Ed Sheeran. Nombrado el DJ nº1 de Latinoamérica y el nº4 del mundo por la revista DJ Mag en 2023 y 2024, ALOK continúa dominando la escena musical global.

ALOK, Damiano David, Ella Henderson y Miriana Conte

También estará en esta edición Damiano David, exlíder del grupo Måneskin, que acaba de lanzar su exitoso álbum debut "Funny Little Fears", que incluye grandes temas como "Born With A Broken Heart", "Next Summer", "Voices" y "Zombie Lady". El festival será una parada clave dentro de su gira mundial de festivales de este verano, que continuará con una extensa gira internacional por Norteamérica, Europa, Australia, Sudamérica y Asia, con un total de 34 fechas en cinco continentes.

Con más de 3 mil millones de reproducciones y 10 singles en el Top 10 del Reino Unido, la cantante británica Ella Henderson tampoco faltará a esta cita, habiendo logrado un amplio reconocimiento a lo largo de su carrera. Desde que irrumpió en la escena musical mundial con su tema "Ghost", número 1 en el Reino Unido, Ella ha sido nominada hasta en cuatro ocasiones a los BRIT Awards y una a los distinguidos premios Ivor Novello. Ha trabajado con David Guetta, Becky Hill, Rudimental, Jax Jones y su compañero de cartel, ALOK. Además de su actuación en Isle of MTV Malta 2025, este verano Ella encabezará varios festivales en el Reino Unido y se unirá a OneRepublic en su gira europea a finales de año.

Por último, la cantante maltesa Miriana Conte, conocida en la isla por sus eléctricas actuaciones que atraviesan límites, tanto vocales como visuales, estará en Isle of MTV Malta tras representar a su país en Eurovisión 2025, donde su tema "Serving" se convirtió en un hit viral.

Cartel del Isle of MTV Malta 2025 con los nombres confirmados

Celebrando que vuelve la fiesta del verano

Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming & Events, Paramount and Chief Content Officer, Music, Paramount+, ha comentado: "MTV está encantado de traer de vuelta la fiesta del verano por excelencia a la impresionante plaza Il-Fosos. Con los increíbles ALOK y Damiano David, además del apoyo de nuestros socios de siempre de la Autoridad de Turismo de Malta, esta edición de Isle of MTV Malta será una experiencia inolvidable".

"Una vez más, recibimos con gran orgullo el festival Isle of MTV Malta en nuestras costas. Este evento no solo ejemplifica la vibrante energía veraniega de Malta, sino que también representa una plataforma de primer nivel para exhibir a algunos de los talentos musicales más excepcionales del mundo", añade Carlo Micallef, CEO of the Malta Tourism Authority.

Por su parte, el Hon. Ian Borg, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Tourism, comenta: "Isle of MTV Malta se ha convertido en el mayor festival europeo de música gratuito: una espectacular celebración de la música, la cultura y la comunidad, que une a audiencias de todo el continente (...) La edición de este año promete ser otra experiencia inolvidable, con la participación de talentos de primer nivel y reafirmando la reputación de Malta como un vibrante centro de intercambio cultural y de entretenimiento".

¿Dónde verlo por televisión?

Esta celebración musical se retransmitirá internacionalmente por MTV el sábado 13 de septiembre en más de 150 países, incluido España, y en directo en Pluto TV el martes 15 de julio. Además, al concierto principal le seguirá, del 15 al 20 de julio, Isle of MTV Malta Music Week, una serie de fiestas y eventos en los lugares más populares de la isla.