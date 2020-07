Chelo García-Cortés, perseguida por el cobrador del Frac en Mediaset para saldar una deuda con La Muralla

Es innegable que es imposible de imaginar lo que cada tarde sucede en 'Sálvame' de Telecinco y prueba de ello es lo que ha vivido este jueves 23 de julio la colaboradora del espacio Chelo García-Cortés. La periodista ha llegado a las instalaciones de Mediaset España y se ha encontrado con el temido por muchos cobrador del Frac. ¿Por qué ha acudido este figura a su lugar del trabajo? La respuesta es sencilla: cobrar una deuda que esta mantendrían con los dueños del bar La Muralla, el icónico lugar cercano a las instalaciones de Mediaset en el que habitualmente se reúnen los colaboradores del espacio.

Chelo García-Corés y el cobrador del Frac en 'Sálvame'

Tal y como se ha recordado en el programa de Telecinco, el pasado viernes 17 de julio, Kiko Matamoros reveló que Antonio David Flores acudió junto a la periodista a ese lugar y esta no pagó 2,5 euros del menú que consumió. "Esta señora se hizo un simpa por toda la cara", afirmó Matamoros, algo que esta no dudó en negar tajantemente. García-Cortés explicó que ella entregó un vale-comida equivalente a nueve euros, un importe inferior a lo que ella terminó consumiendo en el lugar; por ello está convencida que no debe ni un solo euro y por ello se niega a pagarle.

Chelo rompe a llorar

Una explicación que parece que ha valido de poco al cobrador del Frac que no ha dudado en sentarse al lado de la colaboradora durante la emisión de 'Sálvame', para conseguir que esta pague los 2,5 euros que debe. Un momento que sin duda ha puesto especialmente nerviosa a la esta, que no ha podido evitar romper a llorar, tal y como ha explicado María Patiño. "A ella le da vergüenza el hecho de que el público realmente crea que es una persona morosa (...) y en mi experiencia, ella es todo lo contrario".

Pero la cosa no ha quedado ahí y es que Antonio Montero no ha dudado en afirmar que "no me extraña que viniese el cobrador del Frac" en referencia a todas las deudas que a día de hoy tiene todavía Cortés. La periodista ha dejado claro que muchas de las mismas sí las está subsanando poco a poco y ha vuelto a negar que tenga que pagar nada a los dueños de La Muralla. Por su parte, uno de sus camareros ha explicado a Patiño que la periodista alegó "la publicidad" que diariamente se le hace al bar en el programa para no abonar la cifra que este le pidió que abonase. ¿Quién dice la verdad, entonces?