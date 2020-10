Chelo García-Cortés se estrena en 'Quiero dinero' quedándose en ropa interior y peleándose con Kiko Hernández

Chelo García-Cortés ha sido la primera colaboradora de 'Sálvame' en participar en 'Quiero dinero', la nueva sección del programa vespertino de Telecinco para competir en su franja final con 'Pasapalabra'. El funcionamiento de esta sección es muy sencillo: el tertuliano en cuestión acepta someterse a una serie de desafíos y preguntas comprometidas, que son evaluadas por una máquina capaz de detectar las emociones humanas, para ir consiguiendo cada vez más dinero.

Chelo García-Cortés, en ropa interior en el estreno de 'Quiero dinero' ('Sálvame')

García-Cortés comenzaba la sección "nerviosa", pero superó los cinco retos que le propuso Jorge Javier Vázquez y se llevó 5.000 euros en una sola hora. El primer desafío al que tuvo que hacer frente la colaboradora fue limpiar el baño de caballeros por 100 euros; una tarea que le pareció fácil pese a ser "muy escrupulosa" y no usar nunca lejía en casa. Kiko Matamoros criticó su manera de limpiar, pero Chelo hizo caso omiso a los comentarios y aceptó seguir sometiéndose a esta peculiar yincana.

La segunda prueba consistía en someterse a una pregunta que parecía ser muy comprometida, porque solo por aceptar escucharla, la periodista recibiría 400 euros. La exsuperviente siguió hacia adelante y Jorge Javier le leyó un fragmento del libro que Jesús Locampos y ella escribieron hace unos años, pero la colaboradora no fue capaz de reconocerlo. Fue entonces cuando le preguntaron si era la autora de "Yo acuso" y Chelo respondió convencida que sí, pero matizando que solo había escrito una pequeña parte. Kopérnica, la máquina capaz de leer las emociones en el rostro de la gente, determinó que mentía porque había detectado "indiferencia" en su rostro.

La tercera prueba era otra pregunta que Chelo también aceptó para seguir ganando dinero. La colaboradora negó que desease que viese la luz una información muy comprometida que podría acabar con la carrera de Kiko Hernández y que ella no se atrevería a dar. El tertuliano se enfadó enormemente al saber que su compañera no había sido sincera y que sí que quería que esa información fuera pública iniciando una bronca entre ambos, pero García-Cortés reiteró su respuesta. "Nunca utilizaría nada que le pueda perjudicar, ni a él ni a ningún compañero, esa es la verdad", afirmó tajante.

Muestra su ropa interior y habla de sus fantasías íntimas

Las dos últimas pruebas eran las más comprometidas, pero la periodista estaba dispuesta a todo y las superó ambas hasta conseguir los 5.000 euros. La cuarta consistía en mostrar su ropa interior y la colaboradora, sin ningún pudor, se bajó los pantalones y dejó a la vista unas bragas negras. Por último, García-Cortés tuvo que responder a una pregunta acerca de su vida sexual. "¿Has hecho el amor con tu mujer, Marta, pensado en Isabel Pantoja?", quiso saber Jorge Javier.

"No, no necesito pensar en nadie cuando estoy con mi pareja, tenor un atracción total por ella. Isabel Pantoja no me ha atraído nunca, me gustan rubias", fue la respuesta de Chelo, que se mostró muy segura tal y como dictaminó Kopérnica. La colaboradora estaba diciendo la verdad y se embolsó todo el dinero que estaba en juego, demostrando que se atreve a todo.