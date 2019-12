El camino de una serie al éxito internacional: De las pioneras escandinavas a 'O sabor das margaridas'

¿Hacia dónde se dirigen los contenidos de la ficción internacional? En el marco de las primeras jornadas sobre la creación de ficción televisiva del MiMSeries, Lorenzo Mejino, autor del blog "Series para Gourmets" del Diario Vasco y del podcast "Travelling Series" para Serializados, ha intentado desgranar las claves de este laborioso camino hacia el éxito y analizar por qué triunfan determinadas series en otros países.

'Borgen' y 'O sabor das margaridas', ejemplos de la ponencia

A la hora de citar pioneros en traspasar fronteras, Mejino ha puesto como referente la ficción escandinava: "Series como 'Forbrydelsen', 'Borgen' y 'Bron/Broen (El puente)' supusieron un punto de inflexión en la ficción internacional. Han tenido un enorme impacto mundial cuando nadie pensaba que en Reino Unido fueran a ver series con subtítulos", ha destacado.

Consciente de que cada vez hay más series y, por tanto, "se necesitan más plataformas para darlas a conocer", el experto coincide en que la entrada de series en festivales de cine y, más tarde, la creación de festivales exclusivos de series han sido claves para la consolidación del sector: "Hay un montón de certámenes de pitching, lo que es una gran oportunidad para que jóvenes talentos puedan mostrar sus proyectos ante ejecutivos", reconoce.

El servicio VOD a través de cinco continentes

Mejino se ha detenido a analizar el modelo de los diferentes servicios VOD alrededor del planeta. En China, desde su lanzamiento en 2010, triunfa la plataforma iQiyi. "No le salía a cuenta traer series de Netflix, así que se dedicaba a producir a mansalva", apunta el experto. Mientras, en los países árabes predomina Shahid. "Netflix intenta llegar a estos mercados, pero esta es la que los domina", explica Mejino. ¿Por qué? "Porque tienen la emisión en los 27 días del ramadán, que es el momento más importante, pues las cadenas crean productos de 27 capítulos que emiten justo tras la ruptura del ramadán".

En los países escandinavos, además de dos cadenas públicas, tienen un servicio de streaming que produce y exporta: Síminn, CMore, Elisa, Viaplay son, según Mejino, "un gran ejemplo que deberíamos que tener en cuenta".

Si hablamos del VOD de habla hispana, cabe destaca Pantaya, plataforma creada por Telemundo para el público español en Estados Unidos. Por supuesto, Movistar, de la cual Mejino destaca "una trama peruana muy interesante". "Hace originales en Perú que apenas promociona", asegura. Para interesados, títulos como 'Eres joven' y 'El día de mi suerte'. Claro y DirecTV también son un "híbrido" al estilo Movistar, con canales de pago como AXN, pero que también producen.

"El futuro son las coproducciones"

Según Mejino, el futuro de la ficción internacional "está en las coproducciones". Para muestra, el caso finlandés: varias de sus ficciones más importantes se han estrenado en diferentes canales en España, "algo muy extraño a niveles de distribución", reconoce el experto. Como ejemplo de los beneficios para ambos países, tanto actores como equipo técnico. Ahí está Fran Perea protagonizando 'Paradise', un thriller rodado entre Finlandia y Fuengirola que todavía espera hogar para emitirse en nuestro país.

Fran Perea, de 'Los Serrano' a detective en la finlandesa 'Paradise'

Como ejemplo de multinacional europeo, Mejino destaca 'The Mallorca Files', producción de BBC One sobre dos detectives internacionales y rodada, como su nombre indica, en las Islas Baleares. Por supuesto, con representación española en elenco y equipo. Otro caso similar es 'The Young Pope', "series que cuentan con equipo español que puede tomar decisiones", valora el experto.

Formatos más breves y la importancia del paisaje

Acerca del cambio de formato, Mejide asegura que en los últimos años "se han reducido, con menos episodios y duraciones más cortas". Como ejemplo, las exitosas comedias con sketches de 3 a 5 minutos. "Pero también pasa con los dramas", señala Mejide en referencia 'Homecoming', de Julia Roberts, "un drama intenso de 25 a 30 minutos". Según el experto, es este cambio de formato lo que "permite captar a grandes actores".

Para Mejide también es importante destacar la "ruptura de techos de cristal con series como 'Heder', en donde las mujeres pueden conseguir justicia sin tener que pedir milagros; 'Heimebane', con una mujer con la misma capacidad para dirigir un equipo de fútbol que un hombre; y 'Beforeigners (Los visitantes)', en la que la policía viene de los vikingos y se tiene que enfrentar a numerosos prejuicios". Por otro lado, valora que se hayan tratado "temas como la corrupción bancaria o series en las que muestran a personas con discapacidad". Un buen ejemplo es 'This Close', "una serie que muestra el mundo de la sordera desde dentro, escrita y protagonizada por gente sorda", define.

Por último, subraya la influencia del ambiente en el potencial éxito de una serie. "Hay proyectos en los que el paisaje se ha convertido en parte fundamental", apunta sobre ficciones como 'Malaka', 'Hierro', 'Treufoc', 'O sabor das Margaridas', 'La víctima número 8' y 'Néboa', algunas de ellas con presupuesto exiguo, pero triunfadoras gracias a su esencia: "'O sabor das Margaridas' tiene 100 mil euros de presupuesto por capítulo, contando con lo que da Netflix", recuerda Mejide. Con todo, se ha convertido en una de las siete series de habla no inglesa más vistas en Netflix en Reino Unido.