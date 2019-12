11 series y TV movies para disfrutar de la Navidad

En el mundo de las series de televisión encontramos ficciones de todo tipo para satisfacer los gustos de lo más seriéfilos. Los géneros más explotados son la comedia y el drama, sin embargo, entre todas esas producciones encontramos series con temáticas muy específicas, como las dedicadas a la Navidad. Si en la gran pantalla hemos podido disfrutar de películas como "Solo en casa", "Qué bello es vivir", "Plácido" o "Polar Express", en la pequeña pantalla también podemos deleitarnos con series ambientadas en esa época del año tan nostálgica y que despierta las ilusiones de muchas personas.

1 'Días de Navidad'

Así pues,, creadas para ser vistas en cualquier momento, pero especialmente en los últimos meses del año. Como con el frío del invierno uno de los mejores planes es quedarse en casa tranquilamente y pasando un buen rato haciendo una maratón de series, desde FormulaTV queremos

Protagonistas de 'Días de Navidad'

Original de Netflix, 'Días de Navidad' es una producción española y una de las incorporaciones más esperadas del 2019 de la conocida plataforma de vídeo bajo demanda. Creada por Clara Esparrach y Pau Freixas, cuenta con un elenco de lujo en el que encontramos rostros como Verónica Echegui, Elena Anaya, Victoria Abril, Charo López o Ángela Molina. En concreto, la ficción narra la celebración de la etapa navideña en la casa familiar de cuatro hermanas durante tres épocas distintas, desde la adolescencia, pasando por la vida adulta y la vejez. De este modo, no se trata de un relato navideño al uso como estamos acostumbrados a ver en las superproducciones internacionales, pero si te gustan las historias centradas en las relaciones familiares en las que predominan los secretos y los enfrentamientos, esta es una gran opción.

2 'Un cuento de Navidad'

Míriam Iscla, Pere Ponce y Djedje Apali en 'Un cuento de Navidad'

La Navidad debería ser uno de los momentos más felices para cualquier ser humano, pero no todos tienen la fortuna de contar con las facilidades que les permitan disfrutar con tranquilidad de esta época del año. 'Un cuento de Navidad' muestra ese lado más complejo de dicha festividad, narrando la historia de Juan (Pere Ponce), un tiburón de los negocios que ha sido despedido; Mónica (Míriam Iscla), una mujer que siempre ha tenido que trabajar duro para salir adelante; y Djedje (Djedje Apali), un joven inmigrante africano que está acabando sus estudios de Medicina en España. Los tres ejercen de Reyes Magos para unos grandes almacenes y deciden urdir un plan para solucionar sus problemas, descubriendo que en Navidad todo es posible. Esta mágica fábula apta para toda la familia se encuentra disponible en el archivo de RTVE.

3 'Atrapado en la Navidad'

Thomas Beaudoin en 'Atrapado en la Navidad'

Los telefilms navideños son un clásico de la sobremesa en la pequeña pantalla. Se trata de películas diseñadas para televisión en las que la Navidad cobra protagonismo. Entre ellas, encontramos productos como 'Atrapado en la Navidad', un largometraje protagonizado por Jen Lilley y Thomas Beaudoin. En concreto, narra la vida de Kate Jordan, una joven abogada encargada de negociar la venta de la mansión Hollygrove Inn, motivo por el que se desplaza hasta Vermont doce días antes de Navidad. Allí descubre la leyenda de un fantasma que aparece cada año durante esas fechas señaladas en dicha vivienda. En esta historia tampoco falta la típica trama amorosa, envuelta en el característico ambiente navideño.

4 'A Wish for Christmas'

Lacey Chabert en 'A Wish for Christmas'

Tener una brillante idea y que tu jefe te la robe es una auténtica pesadilla, sobre todo cuando no eres capaz de enfrentarte a tus problemas para defender lo que te pertenece. Esto es lo que le sucede a Sara (Lacey Chabert), la protagonista de 'A Wish For Christmas'. Tras este suceso y cansada de no tener el valor necesario para expresar lo que piensa y siente, decide aprovechar la Navidad para pedir a Santa Claus el deseo de adquirir el coraje suficiente para defenderse. Nos encontramos ante una historia con una base simple y un guion sin muchas pretensiones, pero cuyo personaje principal logra que quieras saber hasta dónde es capaz de llegar con el poder que le otorga la magia de la Navidad. Si te apetece ver esta TV movie canadiense, la puedes encontrar en el catálogo de Netflix.

5 'Navidad en casa'

Ida Elise Broch en 'Navidad en casa'

Uno de los aspectos negativos de la Navidad es enfrentarse a las incómodas preguntas y a los desafortunados comentarios de familiares que se creen con el derecho a opinar sobre tu vida. Esta es la base sobre la que se fundamenta 'Navidad en casa', una serie en la que su protagonista, Johanne (Ida Elise Broch), cansada de que todos hablen sobre su vida sentimental, les promete a todos que, en esta ocasión, va a acudir al evento con su nueva pareja. El problema está en que todo es una argucia para que dejen de cuestionar su soltería, por lo que inicia la ardua tarea de encontrar en tan solo 24 días un novio al que llevar a la cena navideña familiar. La ficción se construye a base de muchos tópicos, pero es perfecta para pasar un rato entretenido y divertido y apreciar su cuidada estética.

6 'La sorpresa de Navidad'

Jennifer Finnigan y Jonathan Scarfe en 'La sorpresa de Navidad'

Jennifer Finnigan y Jonathan Scarfe protagonizan 'La sorpresa de Navidad', una TV movie en la que se conjuga amor y espíritu navideño. En concreto, relata la vida de Susan, una periodista de Nueva York que tiene como tarea realizar un reportaje de Navidad. Para ello, decide basarse en la típica historia familiar que ha ido pasando de generación en generación. Dicha leyenda cuenta cómo un tal Owen Nichols talló una figura de madera de un ángel de Navidad para entregársela a la actriz de la que estaba enamorado perdidamente. Si te gustan las comedias románticas para televisión con decoración navideña, aquí encontrarás un producto sin un argumento elaborado, pero que cumple con su función de entretener.

7 'Feliz Navidad y esas cosas'

Dennis Quaid encabeza el elenco de 'Feliz Navidad y esas cosas'

Dennis Quaid protagonizada 'Feliz Navidad y esas cosas', una ficción de Netflix que cuenta la historia de la familia de Don Quinn, un padre bastante terco e intransigente. Sus hijos hacen lo que pueden por aguantarlo, mientras él intenta lidiar con el estrés y las exigencias que supone la Navidad. Además, todo se complica con la llegada de Emmy (Bridgit Mendler), su hija pequeña que reside en los Ángeles, y su nuevo novio, Matt (Brent Morin). La serie ha sido creada a partir de tópicos y con un tono cómico muy ligero, pero no deja de ser una historia entrañable que aboga por la unión familiar y que defiende el espíritu navideño. No obstante, tampoco deja de lado aspectos que afectan a la sociedad como el feminismo, siendo una ficción apta para todos los públicos, especialmente para aquellos que buscan pasar el rato sin ninguna pretensión.

8 'A very Murray Christmas'

George Clooney, Bill Murray, Paul Shaffer y Miley Cyrus en 'A very Murray Christmas'

Sofia Coppola se encuentra detrás de los mandos de 'A very Murray Christmas', una película para televisión encabezada por el actor Bill Murray. Homenajear a los clásicos programas de variedades de antaño es el objetivo principal, por lo que nos encontramos con una historia cargada de momentos musicales, humor y mucha diversión. Asimismo, tampoco se olvida del lado más dulce y entrañable de la Navidad, sobre todo cuando Murray tiene que sobreponerse ante las adversidades y encontrar una solución para que su show siga adelante. De este modo, esta producción se convierte en un auténtico espectáculo navideño en el que no faltan rostros conocidos como Michael Cera, George Clooney o Miley Cyrus.

9 'Secretos por Navidad'

Protagonistas de 'Secretos por Navidad'

Los encuentros familiares en la época navideña sacan a relucir aspectos del pasado que creíamos olvidados, asuntos que vuelven a estar sobre la mesa como sucede en 'Secretos por Navidad'. En esta miniserie de tres episodios conocemos a tres mujeres de diferentes generaciones de una misma familia, cuyas vivencias conforman las tres partes en las que se divide esta ficción. Cada una de ellas reviven las complejidades de su historia familiar en un relato que destaca por unos diálogos bien construidos. Además, a nivel técnico llama la atención la cuidada fotografía, perfectamente acorde con el ambiente y esos toques sutiles de humor sarcástico.

10 'Black Mirror: Blanca Navidad'

Jon Hamm en 'Black Mirror: Blanca Navidad'

Como antología, 'Black Mirror' centra cada uno de sus capítulos en una historia diferente, mostrando casi siempre el lado oscuro de la sociedad, ligado en muchas ocasiones a las nuevas tecnologías y a cómo estas afectan nuestra vida y tienen una repercusión en un futuro hipotético. Entre todos esos episodios no podía faltar uno dedicado a la Navidad. Bajo el título 'Black Mirror: Blanca Navidad' se esconde un especial navideño formado por tres historias interrelacionadas en las que conocemos a Matt Trent (Jon Hamm) y Joe Potter (Rafe Spall), que están pasando las vacaciones en un lugar remoto en medio de un paraje asolado por la nieve. Los relatos de los personajes nos vuelven a llevar a un mundo en el que nos obligan a replantearnos ciertos aspectos de nuestra forma de vida, además de ser una muestra de la cara menos agradable de la Navidad.

11 'A Christmas Carol'

Guy Pearce en 'A Christmas Carol'

Las adaptaciones de cuentos clásicos son habituales en la pequeña pantalla, sobre todo si se trata de las historias creadas por Charles Dickens. Su famoso "Cuento de Navidad" posee varias adaptaciones, pero eso no es ningún impedimento para que se sigan elaborando diversas versiones. La BBC ha sido la responsable de producir 'A Christmas Carol', una nueva visión que corre a cargo del director Steven Knight, creador de 'Peaky Blinders'. En esta ficción volvemos a ver la historia que ya todos conocemos, en la que Ebenezer Scrooge (Guy Pearce), un anciano malhumorado que detesta la Navidad, recibe la visita de tres fantasmas procedentes del pasado, del presente y del futuro que le ayudarán a cambiar su forma de ver las cosas si no quiere estar condenado para toda la vida. La ambientación y estética oscura aportan un tono inquietante y de terror a esta nueva adaptación.

BONUS: Los especiales de 'Doctor Who'

Peter Capaldi y Nick Frost en 'Doctor Who'

Los especiales de Navidad de 'Doctor Who' se han convertido en un clásico de la televisión en esta época tan señalada. La ficción nos tiene acostumbrados a emitir un capítulo navideño cada año, pequeñas piezas audiovisuales que nunca dejan indiferente a nadie. La tradición comenzó en el año 2005, momento en el que se lanzó el episodio titulado "The Christmas Invasion", primer especial navideño que llegó cargado de escenas de humor. A partir de ese instante han continuado ofreciéndonos estos especiales prácticamente de forma continuada, con títulos como "The Runaway Bride", "The Next Doctor" o "A Christmas Carol".