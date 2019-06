Así será la versión veraniega de 'Cuatro al día' con nuevos fichajes

La llegada de 'Cuatro al día' a la parrilla de Cuatro vino marcada por la despedida de los informativos de la cadena, de los que solo queda 'Noticas Cuatro Deportes'. La segunda de Mediaset apostaba así por un formato que intentara seguir manteniendo al ciudadano informado, pero de una manera más dinámica y amena. El programa arrancaba el pasado 18 de febrero de 2019 y, tras cuatro meses en emisión, su productora, Unicorn Content ha decidido reformularlo.

Carme Chaparro, en 'Cuatro al día'

Tal y como ha podido saber en exclusiva FormulaTV, el cambio más significativo es la división del programa en dos bloques: 'Polémica' y 'Chirinquito'. En la primera, se seguirán emitiendo los contenidos habituales del magazine, centrados en política, economía, crónica nacional e internacional, sucesos... Es decir, aquellos que guardarán la estela de los informativos. A esta parte más "formal" se le añade una segunda, 'Chiringuito', que es uno de los cambios más drásticos de cara a este verano.

La sección pretende recoger el espirito veraniego e introducir contenidos centrados en lo propio de estas fechas, como cómo están acogiendo las playas nacionales las oleadas de calor, las distintas fiestas populares que acoge la geografía española... La intención es, pues, descargar al formato de ese cariz tan formal que tiene la política y añadir un carácter más ameno de cara al verano, con contenido más cercano a la calle y al directo e información sobre personalidades destacadas del panorama español.

Bienvenidas y despedidas

A esta revolución en bloques se suma la incorporación de nuevos colaboradores. Boro Barber ('En el punto de mira'), Álvaro Berro ('El programa de Ana Rosa') y Sara Ramos son los nuevos fichajes del programa. Para los tres será la primera oportunidad de dejar a un lado el reporterismo de calle y pasar a la mesa de debate, por lo que será un cambio de registro bastante radical.

Santi Burgoa y Carme Chaparro, en 'Cuatro al día'

Estos nombres no son los únicos nuevos que veremos en el programa, ya que desde la productora avanzan que tienen planeados nuevos fichajes. No obstante, mientras unos dicen hola a otros les toca decir adiós, ya que Santi Burgoa se despide. Así las cosas, Carme Chaparro pasa a presentar en solitario y, además, estará al frente de 'Cuatro al día' durante todo el verano, ya que no está en los planes del programa tomar un descanso en estos meses.

La marca 'Cuatro al día'

El formato de Unicorn Content llegó a una parrilla más que consolidada, basada en series diarias y magazines similares. Arrancó con un 2,3% y han logrado asentarse en la barrera del 3%. No obstante, en estos meses de emisión han logrado superar esa franja con emisiones destacadas, como cuando uno de sus reporteros estuvo retenido por la policía porque se encontraba con Ángel Hernández en el momento que llamó para informar de que su mujer, María José Carraco, había muerto por eutanasia, siendo ellos los primeros en dar la voz de alerta sobre el caso.