José Luis Moreno, contra Carme Chaparro en 'Cuatro al día': "No sean miserables y hagan de esto 'Sálvame'"

Tras días de especulaciones, José Luis Moreno ha roto por fín su silencio para defenderse de los que le acusan de haber cobrado hasta dos millones de euros de más por la producción de dos series para el desaparecido Canal 9. El productor español ha intervenido en directo en el programa 'Cuatro al día' para aclarar y desmentir todas las acusaciones vertidas sobre él a lo largo de la última semana.

Según el informe al que habría tenido acceso eldiario.es, tanto el programa 'De un tiempo a esta parte' como la serie 'Planta 25' habrían superado exageradamente el coste necesario para su producción; casi un millón de euros en el primer caso y más de medio millón en el segundo. El empresario ha querido desmentir esta información en el programa de Carme Chaparro y ha asegurado estar "tomando medidas legales", ya que tales cifras se deben a que "fue un éxito rotundo en todas las autonómicas".

El conocido ventrílocuo se desmarca completamente de los hechos enjuiciados y aprovecha para matizar que: "Ni estoy llamado, ni imputado, ni si quiera como testigo". Palabras a las que la presentadora del formato ha querido responder recordándole que no es la primera vez que recibe este tipo de acusaciones, algo que ha provocado la indignación del madrileño que espetaba: "No voy a hacer de esto un 'Sálvame'. Cíñase a eso. No me hable de eso porque entonces están ustedes de nuevo inflando perros, que es absolutamente inaceptable. No sean miserables, por favor".

Antecedentes

Tal como recordaba Chaparro en su programa, no es la primera vez que Moreno es acusado de comportamientos ilícitos similares. Hace ya cinco años que el productor y la actriz Yolanda Ramos protagonizaron uno de los momentos más polémicos de la televisión en la última década, cuando la artista catalana recriminó en directo al empresario haber trabajado para él "sin contrato" y afirmaba en el extinto 'Hable con ellas en Telecinco' que nunca le pagó lo acordado.