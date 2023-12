Dani Mateo vuelve a dejar a elección del público su traje para las Campanadas 2023/2024

Por Daniel Parra |

Dani Mateo y Cristina Pardo han vuelto a ser elegidos por Atresmedia para dar las Campanadas en laSexta por tercera vez consecutiva. Como viene siendo habitual, el presentador de 'Zapeando' busca llamar la atención de los espectadores con un llamativo traje para dar entrada al 2024. Pero, a diferencia de Cristina Pedroche en Antena 3, Mateo dejará al público elegir su outfit a través de una votación.

Dani Mateo en 'Zapeando'

Durante el programa de 'Zapeando' del lunes 11 de diciembre, María Gómez , colaboradora, mostró a los espectadores cuáles eran las tres opciones, de entre las que solo pueden elegir una.. "Por lo que sea nunca triunfa", comentó Gómez., que no parece que vaya a triunfar viendo las otras opciones.

El segundo traje, el "Elfo talludito", es "más humillante", tal y como presentó Gómez: "Uno al que ni Papá Noel daría trabajo". Mateo bautizó al elfo como "Llador". La tercera alternativa es el "Reno navideño". "Sería el cuñado gracioso de Rudolph", dijo María Gómez. Dani Mateo cerró la presentación: "Algún año, ya por edad, me va a tocar vestir de persona, ¿no?". "Pero teniendo en cuenta lo que he comido en esta semana que me he cogido de vacaciones, el reno no me viene nada mal, ahí os lo dejo", añadió el presentador, que no quiso dar más opiniones para no condicionar a la audiencia.

Tercer año de votación

Los espectadores podrán elegir su outfit favorito para Dani Mateo a través de una votación en laSexta.com o escaneando el código QR que apareció durante el programa del lunes 11 de diciembre. Es el tercer año consecutivo en el que la audiencia puede elegir el traje del presentador de las Campanadas. El primer año, 2021, el cómico se disfrazó de Elton John, dándole al outfit un vuelta de tuerca al llamarlo "ElTonton John". En 2022, Mateo fue "Dany Mercury", en un intento de parecerse al cantante de Queen.