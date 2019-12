Daniel, Aysha, Irene y Sofía, finalistas definitivos de 'La Voz Kids'

'La Voz Kids' ha llegado a su fase final, una primera noche en la que Melendi, Vanesa Martín, Rosario Flores y David Bisbal, los cuatro coaches del programa, debían elegir a uno de los dos miembros de su equipo para llegar de su mano a la última noche del concurso, aquella para la que tan solo hay hueco cuatro plazas de finalista, de los cuales uno se convertirá en el ganador de la edición.

Daniel, Aysha, Irene y Sofía, finalistas de 'La Voz Kids'

Rosario Flores se encargó de abrir la noche con las voces de Daniel y Chavito. El pequeño Daniel, de tan solo 7 años de edad, volvió a interpretar sobre el escenario un tema de su ídolo Pablo López, "Te espero aquí", poniendo al plató en pie una vez más y, por consiguiente, ser el elegido de su coach para jugarse la victoria del concurso. No se quedó atrás la malagueña Vanesa Martín, que entre las voces de Aysha y Patricia decidió darle su plaza a la fuerza de la primera que, a pesar de su timidez, consiguió enternecer a los presentes al rimo de "She Used To Be Mine", de Sara Bareilles.

Últimas decisiones

Continuó David Bisbal, otorgando su plaza en la final a la voz de Irene, convirtiéndose en la primera concursante robada de 'La Voz Kids' que logra llegar a la final como la última elegida del coach. Su nombramiento como finalista llegó tras una interpretación de "Love On The Brain", tema de Rihanna que consiguió hacer suyo y despuntar respecto a sus anteriores actuaciones. "No te canta un tema igual", expresaba su coach a la asesora Niña Pastori, mientras aseguraba que la artista jugaba con la música con total seguridad.

Cerró la noche la elección de Sofía por parte de Melendi frente a Julio. Ambos concursantes llegaban a la primera noche de la final tras un recorrido en el concurso demostrando su talento al asturiano, pero la seguridad de la primera se antepuso a la timidez del segundo, siendo esta elegida tras cantar "Killing Me Sofly With His Song" a caballo entre a capella e instrumental.