La pullita de una concursante de 'La Voz Kids' a Melendi: "Haberte girado conmigo"

Una vez formados los equipos de 'La Voz Kids', en la fase de las batallas Melendi comenzó a preguntarse por qué no había girado su silla con algunas de las voces que formaban parte de los equipos de sus compañeros Vanesa Martín, David Bisbal o Rosario Flores. Con su cuaderno en mano, trataba de entender qué había hecho tomar esa decisión en su momento.

Alba tras su actuación en 'La Voz Kids'

Aunque él ha sido el primero en reconocer que tendría que haberse girado con voces que no lo hizo en audiciones a ciegas, una concursante ha querido recordárselo en la segunda noche de semifinales del concurso. Alba Aguilar, de 14 años de edad, interpretó una dulce versión de "I Will Always Love You", de Whitney Houston, y con su naturalidad acudió en frente de su coach David Bisbal para terminar su actuación por todo lo alto.

"Qué bonito final, qué dedicatoria más bonita a tu coach", expresaba Eva González sobre el momento. "Yo me he puesto un poquito celoso", aprovechó para confesar Melendi. Unas palabras antes las que la concursante no quiso perder la oportunidad de recordarle que no se giró durante su actuación en las audiciones a ciegas. "Melendi no me digas eso. Pues haberte venido conmigo, haberte girado", espetó la joven, desatando las risas en el público y dejando al asturiano cortado.

Fin de la aventura

Finalmente, Alba Aguilar no fue una de las elegidas por David Bisbal para ocupar un puesto de la final, despidiéndose del concurso en esta fase. A pesar de eso, aseguró que se iba muy contenta y orgullosa de haber llegado hasta ahí. "Doy las gracias a David y a Vanesa por confiar en mí en las audiciones a ciegas", expresaba la de Puentegenil, que aseguraba que echaría de menos todo lo que ha vivido en su paso por el concurso.