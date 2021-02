Daniel Guzmán sorprende a Nuria Roca declarándole su amor: "Siempre he estado enamorado de ti"

Aunque Pablo Motos dio negativo en covid-19, el conductor permanece en cuarentena por protocolo mientras Nuria Roca sigue presentando 'El hormiguero'. La colaboradora recibió grandes halagos de los usuarios de Twitter por su gran capacidad para llevar el programa adelante. Lo que no se esperaba la también locutora de radio era la declaración de amor que le dedicó Daniel Guzmán durante su paso por el espacio el 8 de febrero.

Nuria Roca y Daniel Guzmán en 'El hormiguero'

El director fue a promocionar su segunda película, que consiguió grabar a pesar de todos los problemas que tuvo con la pandemia del coronavirus. En el momento de presentar al invitado, Nuria Roca recordó que en una ocasión coincidió con Guzmán en la radio, pero no se esperaba para nada que ese encuentro hubiese sido tan importante para él: "Tengo que comunicarlo públicamente: desde la radio, siempre he estado enamorado de ti", confesó el intérprete de 'Aquí no hay quien viva'.

"Es una broma. Es para darle seguridad que lleva pocos programas", afirmó más tarde el invitado. "A mí esto me ha venido fenomenal para estar muy tranquila y muy segura", declaró Roca después de escuchar la confesión de Guzmán. Sin embargo, no fue el único tonteo que se produjo entre la colaboradora de 'El hormiguero' y el actor. En un momento dado, la locutora de radio hizo referencia a que era fácil quererle: "Pero, eso ¿en qué se traduce?", preguntó el intérprete. "Veremos cómo avanza la entrevista y te diré en qué se traduce. Hemos empezado bien. Te voy a llevar a buen puerto", dejó caer la periodista.

El proyecto de Daniel Guzmán

Daniel Guzmán no quiso en ningún momento revelar el nombre de la película en la que trabajó con Luis Tosary su amigo Joaquín. Cuenta la historia de tres amigos muy mentirosos y buscavidas, por lo que el director ha intentado hacerlo lo más natural posible. Durante el rodaje gastaron bastantes bromas pesadas y vivieron muchas anécdotas que se han convertido en grandes tomas falsas. El director afirmó que le llevó mucho tiempo hacer realidad el proyecto: tardó cuatro años en escribir el guion, un año y medio para conseguir la financiación y aun le quedan entre ocho meses y un año de postproducción.