Pablo Motos anuncia su regreso a 'El Hormiguero' tras dar negativo en coronavirus

La noche del 1 de febrero, Pablo Motos sorprendía a la audiencia faltando a su cita diaria con 'El hormiguero' por primera vez desde que el programa comenzase su recorrido. El presentador estuvo en contacto con un positivo en covid-19 y, tras un falso negativo, él mismo dio positivo también, lo que le obligó a guardar cuarentena. Una cuarentena que terminará muy pronto según ha informado en sus redes sociales.

Pablo Motos pone fecha a su regreso a 'El Hormiguero'

"Hola a todos. Tengo nuevas noticias sobre mi covid. Ya soy negativo", comenzaba Motos en un vídeo subido a su perfil de Instagran. "Esta mañana me han hecho tres PCR de distinto tipo para asegurarse muy bien y en los tres he dado negativo, así que estoy muy feliz y muy contento y quiero agradeceros a todos el afecto que me he llevado de la mano en estos días tan raros", agradecía el presentador y productor.

Pese a haberse asegurado bien de su negativo en coronavirus, Motos no volverá aún a 'El Hormiguero', pero sí que ha dado ya una fecha de regreso: el jueves 11 de febrero. "No voy a volver al programa hasta el jueves por protocolo, por prudencia, aunque podría volver mañana", explicaba. El presentador quiso agradecer una vez más el cariño de sus seguidores durante estos días: "Os agradezco a todos muchísimo todas las muestras de cariño, los regalos que me habéis hecho y todo lo demás. Os quiero. Gracias".

Nuria Roca, una sustituta más que a la altura

Durante los días que Motos no ha podido cumplir su cometido como maestro de ceremonias de 'El Hormiguero', el programa ha contado con Nuria Roca como sustituta. El desempeño de la valenciana en su cometido le valió los halagos de los espectadores, usuarios de redes sociales y compañeros de profesión. "Aporta frescura, novedad, dinamismo y gracia al programa", escribía un usuario de redes. Además, la presentadora ha conseguido mantener las buenas audiencias que suelen acompañar al formato.