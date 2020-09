Daniela Blume destapa todos los secretos de OnlyFans: "He ganado 20.000 euros en un día"

OnlyFans se ha convertido en el tema estrella de 'Sálvame'. El formato de Telecinco y La Fábrica de la Tele está abordando en estos primeros días de septiembre el uso que muchos rostros conocidos hacen de la conocida red social erótica y por ello, este viernes 5 de septiembre se contó con la colaboradora de televisión, locutora y sexóloga Daniela Blume para que diese todos los detalles del funcionamiento de la plataforma en la que ella está literalmente arrasando a día de hoy.

Daniela Blume, en 'Sálvame' hablando de OnlyFans

Blume explicó que las personas que se suscriben a su canal, "reciben lo que vería mi pareja (...) sería como el confesionario y el Super, pero en sexual, de mi vida privada". Esta contó que está constantemente publicando contenido erótico, siempre sin superar ciertos límites y apostando por contenido real en cada una de sus publicaciones. Esta forma de gestionar el canal le está reportando grandes cuantías económicas y es que, tal y como confesó en 'Sálvame' ha llegado a cobrar hasta 20.000 euros en un solo día.

"A mí me parece increíble (...) eso me pasó el primer día, cuando subí una foto de plano detalle de mis pechos. En 24 horas gané eso y yo dije: este lugar es increíble", explicó Blume ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores. Esta confesó que nunca ha entrado en otros perfiles "y por tanto no sé como funcionan", por ello tiene claro que su forma de llevar la cuenta puede que sea diferente a la de otras chicas. "Abro la puerta a mi vida íntima, muestro cómo vivo mi sexualidad, no tengo ninguna regla y lo hago según mi intuición, hago lo que me hace sentir bien", añadió al respecto.

"Conocí a personas que me han interesado"

Esta además explicó que nunca ha llegado a quedar con nadie que haya conocido en la plataforma, aunque sí confesó que "he conocido a personas que me han interesado personalmente". Es más, esta explica que con muchos usuarios de su OnlyFans personal "me sentí muy apoyada (...) muchos de ellos se suscribieron sin yo darles nada". Por último, Blume además dejó claro que sí ha puesto ciertos límites, unas fronteras que "han surgido de forma natural (...) porque yo al principio no sabía lo que era esta plataforma" y como curiosidad, confesó que lo más raro que le han pedido es enviarles ropa interior usada. "Muchas veces no la puedo enviar usada porque no me da la vida a usar toda la que me piden", concluyó.