'Sálvame' destapa a más famosos que comercializan fotos de sus desnudos en la red erótica OnlyFans

La plataforma OnlyFans irrumpe con fuerza en la pequeña pantalla y se convierte en uno de los temas estrella de 'Sálvame'. El programa de Telecinco, producido por La Fábrica de la Tele, ha comenzado a profundizar en la red social donde algunos famosos comercializan fotos y vídeos eróticos por dinero. A través de una suscripción, los usuarios pueden ver las partes más íntimas de algunos rostros televisivos.

Alberto Santana y Andrea

Tras destapar el nombre de famosos como Mari Cielo Pajares, Jacobo Ostos, Daniela Blume, Amor Romeira, Lola Ortiz o Patricia Steisy, 'Sálvame' desvela más celebrities con cuenta erótica en esta red social. El extronista Alberto Santana, Andrea de 'La isla de las tentaciones' y algunas exnovias de Kiko Rivera como Chabeli Navarro, Lorena Da Sousa o Silvia Sicilia, son algunos de los famosos comparten contenido de alto voltaje erótico para ganarse la vida.

Además, el programa desveló una conversación privada de Jacobo Ostos con una suscriptora de su cuenta en OnlyFans. El concursante de 'Supervivientes' ofrecía un pack de 3 vídeos de contenido sexual a cambio de 600€ pagados a través de Bizum. Supuestamente, en dichas imágenes puede verse al DJ divirtiéndose, totalmente desnudo, junto a algunas amigas. El hijo de Jaime Ostos nunca ha tenido problemas en mostrar su trabajado cuerpo, tal y como hizo en una sesión de fotos en Primera Línea.

Mari Cielo Pajares da la cara

La entrega de este martes, 1 de septiembre de 2020, contó con Mari Cielo Pajares como invitada. La hija de Andrés Pajares explicó la razón por la que ha decidido abrirse una cuenta en OnlyFans. "Cuando salta el estado de alarma, yo colaboraba en dos programas de Mediaset España y estaba a punto de grabar para una película americana", comentaba sobre su complicada situación laboral durante el confinamiento. "Todo lo que tenía de proyectos para poder pagar el alquiler y ayudar a mi madre se desvanece. No tenía paro ni ERTE y estaba sin posibilidad de pagar un alquiler", añadió. "He tocado fondo muchas veces, sobre todo cuando me tocó emigrar. Ha habido momentos en los que he ganado mucho dinero y otros en los que he dormido en el sofá de unos amigos.", asegura la actriz que no ve ningún problema en comercializan con su imagen. "No veía otra opción", afirmó.