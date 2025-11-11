El aplaudido dardo de Leire Martínez en 'OT 2025' sobre su "salida" de La Oreja de Van Gogh

Por Beatriz Prieto |

La octava gala de 'OT 2025' dejó en la palestra a Guille Toledano y Lucía Casani, de cara a la próxima expulsión. Un duro golpe para la valenciana que, además de enfrentar su segunda nominación, lo hacía acompañada por "uno de mis mejores amigos" en el talent musical. Por ese motivo, Leire Martínez quiso animarla, momento en el que acabó soltando una inesperada pulla a La Oreja de Van Gogh.

Animada por Chenoa, quien cedió la palabra al jurado en medio de una tranquila charla con los dos nominados, fue la exvocalista del grupo quien se lanzó a tratar de mostrar el lado positivo: "Os diría que yo casi preferiría estar nominada con un amigo. Entiendo esa parte emocional de que sabéis que para uno de los dos esto se acaba, pero es que la amistad trasciende a todo esto".

Leire Martínez sorprende a sus compañeros del jurado de 'OT 2025' con una pulla sobre su "marcha" de La Oreja de Van Gogh

"Y vais a salir fuera y os vais a volver a ver y a disfrutar. Y eso es lo más maravilloso: que este programa os ha unido, os ha hecho encontraros y conoceros", recalcó la jueza. Asimismo, Martínez recordó a Lucía y Guille que "vais a tener una semana para apoyaros el uno al otro y trabajar". "Y qué mejor que la persona que esté a tu lado sea alguien en el que confías y en el que te puedes apoyar", añadió la cantante.

"¡Reina!"

Chenoa ovaciona a Leire Martínez en la gala 8 de 'OT 2025'

"Así que, Lucía, dale la vuelta a ese pensamiento, porque es ideal que un amigo sea el que esté a tu lado", remató Martínez, a quien se sumó Chenoa para recordar que Guille Milkyway procedió entonces a tomar la palabra, momento en el que su compañera del jurado, ante las palabras de la presentadora,

La vasca sorprendió así con una clara referencia a su sonada "marcha" de La Oreja de Van Gogh hace más de un año, con el que despertó un sonoro aplauso entre todos los presentes. "¡Dilo!", le dedicó Milkyway, entre risas, antes de hacerle la ola una y otra vez. "¡Reina, reina y reina! ¡Boom! ¡Ay, qué te como yo la cara, nena! En fin, di que sí", soltó por su parte Chenoa, poniéndose en pie, al mismo tiempo que el nombre de Leire comenzó a sonar por todo el plató.