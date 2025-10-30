Amaia Montero y Leire Martínez, entre las parejas favoritas para presentar las Campanadas de RTVE

Por Sandra Alcaide Barrón |

Una de las mejores incorporaciones de la página web de RTVE ha sido la sección de 'Participa', desde la que han aumentado la interacción con la audiencia de Televisión Española, permitiéndoles un espacio donde poder mostrar su opinión sobre distintos temas. A ese respecto, una de las últimas consultas ha permitido que la gente publicara libremente a que pareja de presentadores les gustaría ver en las Campanadas de TVE, después de que Lalachus y David Broncano hayan declarado en varias ocasiones que no quieren repetir su experiencia.

Desde que se incorporara esta sección a la página de la RTVE Play, la corporación ha lanzado diversas encuestas de respuesta libre que, aunque no son determinantes para sus decisiones, les sirven para sondear los gustos de su público. Anteriormente han realizado sondeos sobre los cantantes a los que les gustaría ver en el Benidorm Fest o los invitados que querían en 'La revuelta', lo cual desencadenó que recientemente acudiera Gabriel Rufián como consecuencia de los resultados de esta encuesta.

Raphael y Métrika, una de las parejas que aparecen en la encuesta de RTVE

Con esta nueva encuesta sobre los presentadores de las Campanadas, los usuarios han dejado volar su imaginación formando parejas de presentadores bastante poco realistas, en su mayoría, pero que verían sin dudar debido a su contraste o polémicas que han tenido entre ellos. Las parejas más votadas hasta el momento han sido Gabriel Rufián y Vito Quiles debido a su shippeo en redes y Simón Pérez y Silvia Charro, los execonomistas que son virales en redes debido a sus retos extremos.

Marc Giró y Silvia Intxaurrondo, una de las parejas más realistas

¿Qué pareja sería realista?

Otras de las opciones que han circulado debido a esta encuesta son Amaia Montero y Leire Martínez, o Raphael junto a Métrika, dos cantantes que representan a generaciones diferentes.

Sin embargo, algunas de las opciones que proponen los usuarios sí serían viables y realistas debido al vínculo de los aludidos con RTVE. Marc Giró y Silvia Intxaurrondo se han convertido en dos de los rostros más fuertes de La 1 y podrían juntarse como tándem para presentar las Campanadas de 2025, mientras que Juanjo Bona o Masi Rodríguez también, debido a su reciente experiencia en 'MasterChef Celebrity', el podcast de ambos de RTVE Play y la experiencia de esta como presentadora.