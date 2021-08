Las amenazas y los descubrimientos continúan en el 11x02 de 'The Walking Dead'

La semana pasada daba comienzo la undécima y última temporada de 'The Walking Dead' con un episodio marcado por grandes dosis de acción, intriga y muchos caminantes. Por un lado, Eugene, Yumiko, Ezekiel y Princesa fueron sometidos a exhaustivos interrogatorios, hasta que trataron de huir y, en el camino, descubrieron que el hermano de Yumiko la estaba buscando, por lo que tenían que dar marcha atrás y quedarse. Por otro lado, Maggie y Daryl encabezaron una peligrosa expedición en la que se vieron obligados a refugiarse en el metro por culpa de una fuerte tormenta. Siguiendo los túneles, llegaron a un punto en el que se quedaron atrapados y rodeados de caminantes y la única opción de seguir adelante era atravesando uno de los vagones. Cuando Maggie trató de ponerse a salvo, resbaló y quedó a merced de los caminantes después de que Negan hiciera caso omiso a sus gritos de auxilio, dejando su destino en el aire.

En este segundo episodio de la undécima temporada de 'The Walking Dead', titulado "Acheron: Parte 2", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 22:00 horas en FOX España, el grupo encabezado por Maggie descubre que un miembro no ha logrado ponerse a salvo. Por su parte, Daryl se encuentra sumido en su propia misión tratando de encontrar a su perro. Mientras tanto, tras descubrir que su hermano ha estado buscándola, Yumiko decide desafiar a los miembros de la Commonwealth.

El coste de las imprudencias

Maggie (Lauren Cohan) logra sobrevivir en el 11x02 de 'The Walking Dead'

Teniendo en cuenta que el episodio funciona como una segunda parte del anterior, no es de extrañar que el inicio continúe justo donde lo dejamos la semana pasada. De hecho, se agradece que así sea y que podamos ver cómo se las apaña Maggie desde que Negan la deja abandonada a su suerte. No obstante, para mantener la intriga durante más tiempo, vuelven a cortar la secuencia sin aclarar explícitamente si Maggie ha logrado salir con vida o no de esa situación. No es hasta unas secuencias después cuando se descubre que ha logrado apañárselas para escapar de la horda de caminantes. A partir de este momento se recupera el conflicto con Negan, con el añadido de que ahora definitivamente tiene a todos en su contra.

El enfrentamiento era inevitable una vez se descubriese la verdad, lo que nos ha llevado a un ambiente de tensión muy bien construido. La actitud de Negan está a la altura al reconocer que la ha dejado abandonada, pero matizando que hay una enorme diferencia entre ser un asesino y no ayudar. Una vez más, Negan sabe muy bien cómo jugar sus cartas con una forma de ser que nos gusta por su atrevimiento y que sigue augurando grandes momentos. De hecho, cuando Maggie tiene que tomar la decisión de qué hacer con él, decide posponer el asunto. Justo ha coincidido con la interrupción de Gage, pero la mirada de Maggie indicaba que ese no era el final de Negan por mucho que lo desearan todos.

Sin romper la tensión del momento, todos los pensamientos cambian cuando Gage aparece al otro lado del vagón pidiendo auxilio. Su imprudencia y torpeza le ha llevado a estar rodeado de caminantes sin que puedan ayudarles sin perder la vida en el intento. Así pues, por mucho que el joven se ha disculpado y ha pedido una segunda oportunidad, Maggie opta por no prestarle ayuda porque eso supondría que los caminantes podrían atacarles también a ellos. La consecuencia es que Gage decide suicidarse ante la negativa de sus compañeros, justo instantes antes de ser alcanzado por la horda de caminantes.

La muerte de Gage abre un nuevo debate moral sobre lo que es justo y no y sobre cómo merece morir una persona. Precisamente unos instantes antes Maggie había estado en una situación parecida en la que Negan le había negado la ayuda, pero en el caso de Gage el joven estaba pagando las imprudencias de sus actos. Esta situación sirve como excusa para que Maggie narre una historia de su pasado de la etapa en la que se marchó con Georgie. En concreto, recuerda cuando se encontró con un hombre que trató de engañarla y que tenía a mujeres mutiladas escondidas en su casa, matizando que hay peores formas de morir y que el ser humano es egoísta por naturaleza porque el objetivo primordial de toda persona es su propia supervivencia.

El protagonismo de Daryl

Daryl (Norman Reedus) buscando a Perro en el 11x02 de 'The Walking Dead'

Desde la marcha de Rick y Michonne muchos consideran a Daryl el auténtico protagonista de la serie, pero más allá de su relación con Carol, parece que nuestro arquero favorito no tiene tramas muy interesantes. Sin embargo, los responsables de la serie buscan cualquier excusa para otorgarle más minutos en pantalla, y si es en solitario, mucho mejor, o por lo menos ese parece el pensamiento. De este modo, bajo el pretexto de seguir a Perro, Daryl se separa del resto y comienza su propio camino por un túnel alternativo. Con los cinco sentidos activados para atender a cualquier amenaza, Daryl va descubriendo los restos de las personas que en algún momento vivieron entre esas paredes, recuerdos de cuando el mundo era completamente diferente.

Ese sentimiento de nostalgia que traen tantos recuerdos concluye cuando Daryl encuentra a Roy, que está herido tras haber subido a la superficie. Además, reconoce que ha perdido a Gage y que no tiene la bolsa con munición. A pesar de todos estos inconvenientes, Daryl logra regresar con sus compañeros justo a tiempo para ejercer de héroe y aportar más minutos de acción. Tras unas escenas pausadas, el ritmo se recupera a golpe de disparos y una enorme explosión que les despeja el camino para poder continuar adelante y lograr que las tramas sigan avanzando.

Bienvenidos a la Commonwealth

Yumiko (Eleanor Matsuura) en la Commonwealth en el 11x02 de 'The Walking Dead'

La incertidumbre que provocan los soldados y todos los misterios que esconde la Commonwealth es suficiente para que Eugene entre en un estado de nerviosismo constante. Nunca ha sido muy bueno para esconder sus emociones, pero cuando su vida corre peligro, el sudor y los temblores terminan traicionándole. Quizá para algunos resulte gracioso por el carácter bobalicón de Eugene, pero verle abriéndose en canal confesando sus sentimientos y sus secretos más íntimos y reconociendo algunas de sus mentiras se convierte en una de las escenas más personales y crudas que hemos visto en la serie.

Más allá de todas esas confesiones, la parte más interesante de las tramas que transcurren en la Commonwealth están relacionadas con Yumiko. Tras descubrir que su hermano está vivo, solicita hablar con la persona responsable. Sin pensarlo mucho, explica la situación en un tono totalmente admirable. En ningún momento pierde la compostura y, además, sabe manejar a la perfección todas sus cartas, poniendo sobre la mesa todos sus conocimientos que aprendió cuando ejercía como abogada. Sus palabras son tan convincentes que consigue que todos pasen el proceso de admisión, incluido el propio Eugene. Como última sorpresa tras ser bienvenidos en la comunidad, Stephanie aparece preguntando por Eugene y presentándose ella misma. Ya estamos dentro de la Commonwealth y tenemos muchas ganas de seguir descubriendo qué más se esconde tras esos muros.

Un nuevo ataque

Los Segadores atacan en el 11x02 de 'The Walking Dead'

Terminar el episodio con más dosis de acción cuando parecía que por fin reinaba la calma es un toque de atención muy efectivo. En esta ocasión el giro se produce tras la irrupción de los Segadores. La situación comienza después de que Maggie propusiese dar un rodeo para pasar primero por un depósito que Georgie preparó por si necesitaban comida y munición. A mitad del camino se encuentran con varios caminantes colgados boca abajo y, sin tiempo de reaccionar, son atacados por los Segadores. Roy queda tendido en el suelo tras recibir el impacto de una flecha, mientras que Cole es herido en una pierna. Refugiarse en el primer lugar que encuentran es la última acción que vemos justo antes de que acabe el capítulo.

Si finalizar dejando la intriga en su punto más alto va a ser la tónica habitual de esta temporada, no vamos a ser quienes juzguen esta decisión. En el pasado, 'The Walking Dead' se ha caracterizado por tener algunos de los mejores cliffhangers de la historia de las series de televisión y se agradece que vuelvan a utilizar esta técnica para mantener el interés. No supone ninguna innovación, pero no vamos a negar que este movimiento resulta totalmente certero y estamos deseando saber cómo continúa la historia y hasta dónde están dispuestos a llegar los Segadores. ¿Podrán hacer frente a la letalidad de estos nuevos villanos? ¿Lograrán deshacerse de este temible grupo?