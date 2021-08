Con tres series en antena y varios proyectos en desarrollo, no cabe duda de que 'The Walking Dead' es una de las franquicias televisivas más poderosas de los últimos tiempos. No obstante, los días de gloria de su serie matriz, al menos en términos de datos de audiencia lineales, pasaron hace tiempo. Desde el lanzamiento de su séptima temporada, cada uno de los estrenos sucesivos ha marcado cifras cada vez más bajas, y el de la undécima y última entrega no ha sido una excepción.

Lauren Cohan en 'The Walking Dead'

Según los datos recogidos por Variety, el primer episodios de la presente temporada, que vio la luz el 22 de agosto en AMC, amasó un total de 3,2 millones de espectadores. Así pues, queda por debajo de los 4 millones cosechados por su predecesora hace casi dos años, marcando un nuevo mínimo para un estreno de temporada. Aun así, con esa cifra se mantiene en la línea de los seis episodios adicionales con los que cerró la décima entrega.

En su momento de apogeo, con su quinta temporada, 'The Walking Dead' alcanzó un máximo de más de 17 millones de espectadores, que sonaba realmente abrumador para una cadena de pago como AMC. Sin embargo, los tiempos han cambiado y los hábitos de consumo han ido alejándose del visionado tradicional. Por eso, el canal estadounidense ha tratado de adaptarse a la nueva realidad potenciando su plataforma de streaming, AMC+, y parece que la estrategia ha funcionado.

Respiro digital

A pesar del bajón en su emisión lineal, la decisión de AMC de estrenar una semana antes los episodios de la nueva temporada en AMC+ ha servido para potenciar la base de usuarios de esta plataforma digital, que cosechó su mayor racha de registros en 2021, según las fuentes consultadas por Variety. Además, el segundo episodio, que lleva ya siete días disponible en el servicio de streaming, está cerca de romper el récord de visualización establecido por su predecesor, así que AMC puede haber encontrado una nueva forma de capitalizar su gran fenómeno en plena crisis de audiencias.