'The Walking Dead' no tiene clemencia y acaba con otro personaje en el 11x02

Los peligros no dejan de acechar a los protagonistas de 'The Walking Dead', que una semana más vuelven a encontrarse entre la espada y la pared por culpa de las hordas de caminantes. Tras quedarse atrapados en los túneles del metro cuando intentaban resguardarse de la fuerte tormenta al mismo tiempo que intentaban continuar su camino, la tensión aumentaba cuando descubrían que Gage (Jackson Pace) y Roy (C. Thomas Howell) habían desparecido y se habían llevado con ellos gran parte de los suministros. La situación se complicaba todavía más cuando Gage reaparecía y suplicaba ayuda justo antes de ser alcanzado por los caminantes.

Los caminantes acechan a los protagonistas de 'The Walking Dead'

De este modo, el trágico desenlace de Gage comenzaba con el joven haciendo acto de presencia en el tren en el que se encuentran sus compañeros, al que había logrado acceder desde el extremo contrario. Sin embargo, no podía llegar hasta el mismo vagón porque la puerta estaba atascada. Tras pedir perdón por su cobardía y explicar que no volverá a hacer lo mismo, Gage suplica que le ayuden a salir de ahí, sobre todo cuando se da cuenta de que ha vuelto cometer un grave error al olvidar cerrar la puerta detrás de él para impedir que entrasen los caminantes. Alden (Callan McAuliffe) intenta socorrer al joven, pero Maggie (Lauren Cohan) les impide hacer nada porque sabe que si abren esa puerta los caminantes también tendrán vía libre para atacarles.

Tras aceptar que sus disculpas no sirven de nada y que no van a hacer nada para ayudarle, Gage decide actuar en consecuencia bajo la atenta mirada del resto. Tras llamar a Maggie mentirosa, el joven se suicida con dos certeras puñaladas en el pecho, justo unos segundos antes de ser alcanzado por la horda de caminantes. Así pues, Gage se suma a la larga lista de fallecidos con una muerte que quedará en la retina de todos aquellos que optaron por permanecer inmóviles mientras el joven era devorado por los caminantes hasta convertirse en uno de ellos.

El ataque de los Segadores

La muerte de Gage no ha sido el único contratiempo al que han tenido que hacer frente los protagonistas de 'The Walking Dead'. La última secuencia nos revelaba la presencia de los Segadores, el letal grupo del que ya obtuvimos pequeñas pinceladas en la recta final de la temporada anterior. Sin tiempo para reaccionar ante la inesperada llegada, el grupo liderado por Maggie sufría un nuevo ataque de la mano de estos villanos. Roy se convertía en la víctima principal al recibir una flecha que atravesaba su cabeza, quedando su cuerpo tendido en el suelo mientras el resto trataba de encontrar refugio.

Aunque la muerte de Roy no se confirma, parece imposible que pueda sobrevivir a esa agresión. No obstante, no es el único perjudicado porque los Segadores también han logrado alcanzar a Cole (James Devoti), que ha resultado herido en la pierna. Sus compañeros consiguen arrastrarlo para evitar que vuelva a ser atacado, todo ello mientras observan con atención cómo los Segadores avanzan mostrando ser un grupo unido, sólido y de lo más letal que hemos visto hasta el momento.