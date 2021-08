El peligro acecha a los protagonistas de 'The Walking Dead' en el 11x01

Si eres seguidores de 'The Walking Dead' estás de enhorabuena porque la serie está de vuelta con los nuevos episodios de la undécima y última temporada. Aunque no será hasta 2022 cuando vivamos la despedida definitiva, la ficción ha comenzado a presentar los primeros pasos de lo que será el broche final. Entre otras cosas, la Commonwealth y la amenaza de los Segadores se postulan como los grandes protagonistas de esta primera parte de la temporada.

En este primer episodio de la undécima temporada de 'The Walking Dead', titulado "Acheron: Parte 1", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblada al castellano cada lunes por la noche a las 22:00 horas en FOX España, al regresar a Alexandria de una misión crucial en busca de comida, el grupo se da cuenta de que no es suficiente y Maggie propone un nuevo plan que no termina de convencer a todos debido a su peligrosidad. Mientras tanto, Eugene, Yumiko, Ezekiel y Princesa siguen retenidos por unos extraños soldados hasta que estos deciden trasladarlos a un lugar oculto.

Continúa la supervivencia

Las chicas se enfrentan a una peligrosa situación en el 11x01 de 'The Walking Dead'

Al final de la décima temporada ya pudimos ver que los recursos comenzaban a escasear, malas noticias porque sin ellos se complica la posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, para nosotros significa que los protagonistas van a hacer lo imposible con tal de hallar víveres, aunque para ello tengan que arriesgar sus vidas. De hecho, bajo esta premisa, los primeros minutos del episodio se convierten en pura adrenalina y tensión mientras las mujeres del grupo tratan de recolectar todo lo que pueden de lo que parece una base militar que está infectada de caminantes. Carol es la última en salir del lugar por querer arriesgarse con tal de conseguir algo más, pero por suerte sigue contando con la ayuda inestimable de Daryl, que le cubre pase lo que pase. Tranquiliza saber que siguen siendo un apoyo mutuo después de los últimos acontecimientos en los que su relación pasó por un bache y la tensión se instauró entre ambos.

Así pues, la búsqueda de comida para la gente de Alexandria se ha convertido en una prioridad desde que los Susurradores arrasaron con todos sus suministros y cultivos, especialmente ahora que se han unido otras comunidades y son muchas más personas y solo tienen suficiente para aguantar una semana más. De hecho, entre los nuevos habitantes se encuentran los antiguos compañeros de Maggie, lo que justifica un emotivo reencuentro que es utilizado para ofrecer información de la comunidad en la que vivían. Maggie es la encargada de explicar que allí pueden encontrar una gran cantidad de víveres, pero con el inconveniente de que perdieron la comunidad por culpa de un peligroso grupo que también acabó con la vida de gran parte de su gente.

La necesidad de hallar suministros se convierte en la excusa perfecta para que Maggie y Daryl lideren una nueva expedición en lo que parece una misión suicida, pero que abre las puertas a una nueva e intrigante historia. Hasta aquí todo está perfectamente hilado y la serie comienza a ganar mayor interés, especialmente después de que Maggie relatara el encuentro que ella y Daryl vivieron con uno de los miembros de los Segadores, grupo que parecer ser el mismo que acabó con sus amigos y su antigua comunidad. El peligro parece inminente, pero no les importa porque la supervivencia de sus familias es lo único realmente importante y de ellos depende que así sea.

Los misterios de la Commonwealth

Yumiko en la undécima temporada de 'The Walking Dead'

Parece que llevan un siglo retenidos por los soldados de la Commonwealth, pero en realidad no ha pasado tanto tiempo desde que Eugene, Yumiko, Ezekiel y Princesa sufrieron una emboscada cuando trataban de llegar hasta Stephanie. En este episodio han dado un pequeño paso más y Eugene ha sido el primero en ser evaluado por los auditores de la Commonwealth, tal y como ellos mismos se han presentado. Por fin tenemos una confirmación rotunda de que nos hallamos ante la comunidad que tanto tiempo habíamos estado esperando y, como podemos comprobar, se toman las cosas muy en serio y no les van a dejar pasar tan fácilmente si antes no pasan varias sesiones evaluativas. Además, muchas de las preguntas incluyen información del pasado y datos muy personales y concretos.

El contraste entre la seriedad de los miembros de la Commonwealth con el nerviosismo de Eugene resulta un tanto hilarante, y eso que solo le piden sinceridad en sus respuestas. Pero no es de extrañar el temor de Eugene porque los tienen retenidos en jaulas gigantes y algunas de las personas que se encuentran con ellos llevan meses encerrados en esa especie de cárcel. Para más inri, descubren que si no dan la talla en los exámenes evaluativos les reprocesan, información suficiente para darse cuenta de que tienen que salir de ese lugar lo antes posible.

Entre lo divertido que es ver a Eugene asustado y el toque cómico que aporta Princesa con su forma de ser y sus ocurrencias, lo más interesante de esta trama sucede justo en el tramo final del episodio, cuando logran dar con una vía de escape gracias a la perspicacia de Princesa fijándose en cada uno de los detalles. En ese instante en el que parecían libres, su plan se viene abajo cuando encuentran el muro de los desaparecidos y ven que hay colgada una foto de Yumiko donde pone que su hermano está buscándola. Ahora no van a tener más remedio que quedarse, pero tendrán que encontrar la manera de que no descubran que han intentado fugarse. Por no pasar por alto el hecho de que Yumiko es la clave para que puedan acceder a la Commonwealth.

Jugando con la tensión entre Negan y Maggie

Maggie encabeza una peligrosa expedición en el 11x01 de 'The Walking Dead'

El peligro del exterior y fallar a su hijo y a sus amigos no son las únicas preocupaciones de Maggie. Tener a Negan al lado y tener que tratar con él no es nada fácil cuando no puede olvidar que él es el responsable de la muerte de Glenn. Cada vez que se dirige a él es de mala manera, pero resulta divertido ver cómo Negan encaja cada mirada o comentario desafiante de cada uno de ellos, pues Maggie no es la única que le guarda rencor. Incluso Daryl, con el que había logrado acercar posturas, le recuerda que eso no significa que ahora sean colegas. Mientras tanto, Negan sigue adelante intentando obviar todas estas situaciones, quizá como fruto de ese propósito que se fijó cuando quemó el bate y cerró así esa parte tan oscura de su vida.

Sin embargo, por mucho que quiera aparentar lo contrario, Negan tiene un límite y lo alcanza cuando ve peligrar su vida por culpa de las decisiones de Maggie. Además, explica al resto del grupo que está convencido que Maggie acabará con él en cualquier momento y que, probablemente, obligarle a ir a esa misión sea su sentencia de muerte. Sabemos que Maggie no soporta su presencia, pero puede que Negan esté exagerando con sus suposiciones. Quizá lo que no se esperaba era recibir un puñetazo de Daryl y que Maggie le amenazara con acabar con su vida si sigue tensando la cuerda de su paciencia. Ella ha crecido muchísimo en este tiempo y lo último que siente al ver a Negan es miedo, lo que nos hace augurar grandes enfrentamientos entre ambos.

Para no hacernos esperar mucho más tiempo la situación se complica cuando Gage y Roy deciden marcharse sin avisar y una horda de caminantes hace acto de presencia dejándoles bloqueados. La única escapatoria es acceder a un viejo vagón y atravesarlo por dentro para llegar hasta el siguiente andén. Sin pensarlo dos veces todos suben al techo para entrar por un agujero, mientras que Daryl desaparece siguiendo a su perro. Maggie permanece justo detrás de Negan, pero cuando trata de subir en último lugar es alcanzada por los caminantes, que le impiden seguir trepando. Sin más remedio, pide auxilio a Negan, pero este se introduce en el vagón dejándola a su suerte y rodeada por una gran horda de caminantes. Si echábamos de menos la tensión, nada mejor que acabar con un cliffhanger que pone en duda la supervivencia de Maggie y que nos recuerda a los buenos viejos tiempos de la serie.