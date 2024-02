Por Daniel Parra |

'La resistencia' cerró su semana el pasado jueves 15 de febrero con la visita de Los Chichos. El grupo musical, al que se esperaba desde que el pasado 16 de enero David Broncano le desvelara a C. Tangana que visitaría el programa, presentó la última gira de su longeva carrera, "Hasta aquí hemos llegado". Sin embargo, antes de la entrevista, el propio Broncano reveló con Jorge Ponce que había estado a punto de no llegar a la grabación del programa en el Teatro Príncipe Gran Vía.

David Broncano con Los Chichos en 'La resistencia'

En la sección de Ponce, el cómico estaba hablando sobre el terrorismo cuando se dirigió directamente al presentador: "David, tú llegando tarde todos estos años nos haces el terrorismo a muchísima gente"., señaló Broncano, por lo que Ricardo Castella recordó la semana en la que 'La resistencia' contó con presentadores sustitutos cuando el cómico estuvo enfermo de Covid-19:

"Más cerca que esa no, pero me he quedado dormido, y me he despertado porque ha pasado una ambulancia por delante de casa, pero me he quedado dormido a las 18:40", reveló Broncano. "Entonces gracias al sufrimiento de alguien...", apuntó Ponce. El conductor del programa se excusó en que no había dormido bien esa noche: "Anoche había mosquitos en mi habitación". "Tío, hay mogollón de mosquitos. ¿Qué cojones está pasando en febrero con los mosquitos?", se preguntó Grison.

¿Quién es el presentador sustituto de 'La resistencia'?

Ante posibles bajas de sus conductores, los programas de televisión suelen tener asignados presentadores sustitutos. Sin embargo, 'La resistencia' no tiene un reemplazo oficial para David Broncano, que solo ha faltado a cuatro programas desde su estreno en 2018. Fue a principios de 2022, cuando el humorista contrajo Covid-19. En ese caso, el programa optó por contar con un presentador diferente para cada día de la semana: Grison, Ricardo Castella, Jorge Ponce y Candela Peña.