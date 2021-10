El humor más gamberro e irreverente tiene su hueco reservado de lunes a jueves con 'La resistencia'. De hecho, rara es la jornada en la que las anécdotas más inesperadas salen a relucir y prueba de ello es lo que ocurrió durante el jueves 29 de octubre: David Broncano contó un altercado con un joven que, más tarde, terminó convirtiéndose en una vivencia, cuanto menos, curiosa.

David Broncano, en 'La resistencia'

El cantante Fito acudió al Teatro Príncipe Gran Vía para presentar sus últimas novedades, cuando el presentador quiso conocer su faceta más pacífica. Fue entonces el momento en el que Broncano dejó atónitos a los espectadores: "El otro día cogí por el cuello a uno, sin querer", aseveró justo antes de comunicar: "Eso no es violencia, es aprendizaje". En ese momento, el silencio se convirtió en risas.

Tras los necesarios aplausos, prosiguió narrando su versión de los hechos: "Iba por el medio de la calle y, de pronto, salió un chaval. Estaba en una especie de maceta y salió de golpe. Va vestido como de arbusto, entonces sale y te pega un susto", confirmó. Segundos después, siguió dando detalles, al tiempo que escenificaba lo que le ocurrió en pleno centro de Madrid.

"¡Suéltame, por favor!"

"Yo iba mirando el móvil. Me salió coger del cuello", reveló, no sin puntualizar que no sabía el porqué de esa reacción, pero quizá tenía que ver que nació en "un pueblo pequeño". Ante esa situación, el joven le suplicó: "¡Suéltame, por favor!", evidentemente, con la voz ahogada. Tras compartir como podía que se trataba de una broma, Broncano pensó que, por lo tanto, el susto había sido algo mutuo.