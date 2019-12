María Valverde deja impactado a David Broncano en 'La resistencia': "Me masturbo bastante"

La reconocida actriz María Valverde acudió el 4 de diciembre al programa de 'La resistencia' para promocionar su nueva película, "Araña". Como en todas las entrevistas de David Broncano, las repuestas de sus invitados siempre traen alguna que otra sorpresa. En este caso, llamó mucho la atención la de María cuando la preguntaron cuántas relaciones ha mantenido en el último mes. La intérprete no tuvo problema en hablar de ello y convertirse en una de las invitadas más atrevidas que han pasado por el espacio.

María Valverde durante la entrevista de 'La resistencia'

A la recurrida pregunta, Valverde contestó sin tapujos: "No follo tanto como me gustaría, pero me masturbo bastante". Esto ya sorprendió a los presentes en el teatro, pero lo mejor fue cómo justificó esta afirmación ante la cara atónita del presentador de 'La resistencia': "¿Sabes por qué me masturbo bastante? Cuando tienes relaciones sexuales o te corres generas una hormona que se llama oxitocina. Eso te produce tener más sexo y es muy buena para el sistema inmunológico", explicóla interprete."Por eso los médicos deberían recetar follar. No es coña ¿eh?, es de verdad. Pero es rico", finalizó Valverde su argumento.

El humorista siguiendo el juego a María, añadió: "Por lo tanto, en busca de la oxitocina, si no has podido tener relaciones sexuales clásicas, haces lo que se pueda". Ella corroboró la afirmación de Broncano, pero no se quedó ahí y es que contestó:"Exacto, por el bien de mi salud", concluyó entonces la protagonista de "Tres metros sobre el cielo", provocando el aplauso instantáneo del público. Viendo la reacción del cómico, es innegable que le dejó totalmente impactado y sorprendido con su respuesta.

Así es el nuevo proyecto de María Valverde

La película protagonizada por María Valverde cuenta la historia de Inés, Justo y Gerardo, tres veinteañeros metidos en un grupo de extrema derecha y nacionalista que buscan acabar con el gobierno de Salvador Allende. En su misión acaban cometiendo un crimen político que los separará. 40 años más tarde, Gerardo volverá para reavivar su causa pero Inés intentará pararlo por todos los medios para que no saque a la luz lo que ocurrió en el pasado.