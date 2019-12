Marta Hazas revela cuánto dinero tiene en 'La resistencia' y Broncano alucina: "Me suena a preferentes"

Movistar+ estrena el viernes 20 de diciembre el desenlace de 'Velvet colección' y una de sus protagonistas, Marta Hazas acudió a 'La resistencia' para promocionar el especial navideño. La actriz y David Broncano hablaron de todo y más: sobre su tierra, Cantabria, sus colaboraciones en 'El hormiguero', algunos "chistes malos" que Hazas se sacó de la manga y, por supuesto, la parte del sexo y el dinero.

Marta Hazas, en 'La resistencia'

La actriz de 'Pequeñas coincidencias' solo quiso responder una de las dos clásicas preguntas del programa: dinero en el banco o relaciones sexuales en los últimos 30 días. A Hazas le era indiferente a qué pregunta contestar, así que respondió "lo del banco". "¿Cuánto dinero tienes? Has hecho muchas series y pelis", preguntó el presentador, a lo que ella en un principio se limitó a decir "poco", ya que llegó a la televisión "en la época low cost".

Minutos después, la actriz se atrevió a dar más detalles sobre su verdadera situación económica actual. "La pasta guay porque me he comprado un piso. Me lo he comprado a medias y espero que la relación salga bien, estoy sudando más por eso que por el mono de cuero que llevo puesto", bromeó Hazas, que desveló al humorista y al público que tiene 60.000 euros en el banco. "Son una 'ventanita', cada tres meses los puedes sacar o no", continuó diciendo al presentador.

Broncano no acababa de entender esto último, así que Marta Hazas le aclaró: "Son fondos con los que nunca pierdes pasta pero te va dando intereses. Se llaman ventanas y solo los puedes sacar cada tres meses". La explicación de la actriz de 'Velvet' provocó que el presentador recordarse uno de los fraudes más polémicos de la historia: "Me está sonando a preferentes, nunca pierdes y cada vez tienes más", dijo Broncano. "No, no. Ni Panamá ni mierdas de esas, no, no. Si no, me presento allí", aclaró la actriz.

Marta Hazas y el sexo

Hazas le refirió al humorista que para responderle a la pregunta del sexo prefería hacerlo en enero, siempre y cuando Broncano aceptase invitarla de nuevo. ¿Y por qué ese mes? Resulta que la actriz estrena junto a su marido, Javier Veiga, la segunda temporada de 'Pequeñas coincidencias', serie que ella misma ha producido.