Broncano, Quequé e Ignatius rectifican: 'La vida moderna' continúa a pesar de bajar su audiencia

'La vida moderna' seguirá emitiéndose de lunes a jueves en Cadena SER. Los fans pueden respirar tranquilos, pues el programa dirigido por David Broncano y copresentado por Ignatius Farray y Quequé, que se alzó con el premio Ondas en 2018, no sufrirá la cancelación por haber bajado su número de oyentes en el último EGM.

David Broncano, en 'La vida moderna'

El 27 de junio, los presentadores empezaron a comentar el posible final de su programa tras llegar a su mínimo histórico de audiencia: 69.000 oyentes diarios. Fue entonces cuando lanzaron la apuesta: "Propongo, para la temporada que viene, plantearnos como único objetivo subir en el EGM. Pero en plan a muerte. Si en el siguiente EGM no hemos subido, presentamos nuestra dimisión", apostaba el también presentador de 'La resistencia'.

Con todo, el número de oyentes no tiene nada que ver con el éxito en Youtube. Cuentan con 436.000 suscriptores y cada programa ronda los 250.000 visualizaciones. A pesar de ello, los conductores del programa continuaban con la amenaza de abandonarlo si no mejoraban su audiencia en la radio: "Este miércoles sale el EGM, si bajamos de 69.000, el programa se acaba", mencionaba Broncano en el programa del 25 de noviembre. El miércoles 27, el EGM revelaba peores datos de audiencia para 'La vida moderna': 51.000 oyentes.

El pasado viernes, 29 de noviembre, incrementaron el "teatro" y los humoristas redactaron una carta de dimisión y fueron despidiéndose de sus compañeros de Cadena SER. Sin embargo, en el programa del lunes 9 de diciembre han dejado a un lado la broma y han confirmado que no se van a ninguna parte: "Han pasado unos días y la realidad es que aquí estamos. Había que decir 'lo hemos dejado', pero por la broma. Es que no había nada más. Cuando dijimos que lo dejábamos, si bajábamos de audiencia, no había plan B. Como todo lo que hemos hecho en la vida", explicaba Broncano.

Por lo tanto, 'La vida moderna' sigue en activo y por el momento ninguno de sus miembros se irá al INEM, tal y como mencionaron a través de Twitter. Tras la broma, la pregunta es: ¿Conseguirán más oyentes o seguirá bajando el número de oyentes en el EGM? Habrá que esperar para ver qué otra locura se le ocurre a este trío humorístico que ha tenido en vilo a más de un seguidor.

La cláusula de Ignatius, clave

Durante la última semana, varios oyentes reaccionaron a las "amenazas" de cancelación rescatando una cláusula que el propio Ignatius enunció en su día. "La dimisión si no se consiguen objetivos está bien, pero si conseguimos que 'El Transistor' baje, también nos salvamos nosotros. Vale tanto subir nosotros como que baje la COPE". Y así fue, pues las reposiciones de "El Transistor" (Onda Cero) y "Poniendo las calles" (COPE) también perdieron oyentes.