David Bustamante se derrumba tras la apnea en 'El desafío': "Es muy difícil, me supera"

La noche del viernes 15 de enero, 'El desafío' por fin aterrizó en Antena 3 como una de sus nuevas apuestas de entretenimiento de la temporada. Una ocasión en la que los ocho concursantes se enfrentaban a sus primeros retos en el formato, diferentes unos de otros, entre los que destacó el desafío de David Bustamante, quien acabó emocionándose tras someterse a la prueba de la apnea, en la que duró un total de un minuto y medio.

David Bustamante se somete a la apnea en 'El desafío' con el apoyo de un profesional

Mientras el concursante se encontraba con la cabeza bajo el agua, con el apoyo de un experto en la apnea, Roberto Leal explicó que los ocho concursantes de la edición se someterían al mismo reto y, por cada treinta segundos bajo el agua, se sumarían quinientos euros más a la tarjeta del premio final, con seis mil euros, que se destinaría cada gala a una causa benéfica elegida por el ganador. Además, el programa, emitió imágenes del entrenamiento de Bustamante, quien bromeaba con que su escaso aguante se pudiera deber a que "aguanto poco sin hablar". El buen humor tampoco faltó cuando el artista admitió que se sentía "acojonado" sumergido en el agua, algo que cambió tras cambiarse de ropa y hacer las primeras pruebas, incluso a pesar de las técnicas de relajación a las que le sometió su "profesor".

"Le está costando un poquito adaptarse, está a toda velocidad, lo que más me está costando es calmarle", reconocía el experto, con quien Bustamante aguantó hasta dos minutos sin respirar. "Empiezo a sentir que me arden los pulmones, una presión en el pecho, y uno piensa que se está muriendo", reconoció el cantante, agobiado, aunque eso no lo inventó precisamente a rendirse, dado su espíritu competitivo, el cual se vio representado al concluir la prueba, tras un minuto y medio bajo el agua. Un resultado que no convenció en absoluto al concursante, quien golpeó el agua, enfadado por el poco tiempo que, a sus ojos, había aguantado, momento en el que recibió un caluroso aplauso del público.

"Estoy con el ego tocado"

David Bustamante, abatido en 'El desafío' tras aguantar minuto y medio en la apnea

"Me jode por los chavales", reconocía Bustamante, con frustración, haciendo referencia a sus profesores. "He sido un blando y me jode. Es muy difícil, me supera. No estoy acostumbrado y quería hacer algo más, lo siento", valoró el artista, enfadado. "Te voy a decir algo, somos amigos desde hace mucho tiempo, y es la primera vez que no estoy de acuerdo contigo para nada", intervino Roberto Leal, quien subrayó que el resultado era a causa de que no estaba acostumbrado y del poco tiempo que había tenido para prepararse, algo que convertía a la prueba en "todo un desafío".

"También influye el directo, el estar aquí. Estaba en los ensayos y estábamos solos", explicó Bustamante, muy agradecido con su profesor, Juandi, momento en el que alabó el "gran equipo" con el que contaba el programa. "Estoy emocionado porque sabes que soy competitivo, quería agradar y quería hacer algo más. Pero bueno, he hecho lo que he podido y quien da lo que tiene no está obligado a dar más", declaró el artista, quien admitió que "estoy con el ego tocado". "Esto es la leche, este programa me fascina y he venido a disfrutar. Esta es la primera de muchas", concluyó Bustamante, algo más animado.