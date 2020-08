David Cantero critica la atención que Mediaset está dando a los negacionistas: "Son un verdadero peligro"

Los negacionistas del coronavirus están siendo un tema muy candente en los últimos días, sobre todo desde que hicieron la concertación el domingo 16 de agosto en la Plaza de Colón de Madrid. Los programas de actualidad y los magacines de las cadenas de televisión están hablando de ellos, incluso, en ocasiones, dándoles voz para que expongan sus ideas.

David Canero, en 'Informativos Telecinco'

Desde la manifestación, algunos negacionistas que asistieron han sido entrevistados en cuatro programas de Mediaset: 'Ya es mediodía', 'Cuatro al día', 'El programa del verano' y 'Todo es mentira'. Son muchos los espectadores los que están criticando que se les dé voz a las personas que están en contra del uso de mascarilla, e incluso alguien del propio grupo mediático ha criticado la repercusión mediática que están consiguiendo.

El contundente mensaje de Cantero

Se trata de David Cantero, quien a través de sus redes sociales ha mandado un largo y contundente mensaje tras ver la entrevista de Mónica Sanz en 'Cuatro al día': "No se debería dar voz en ningún caso a individuos como este, no dudo de la buena intención del equipo del programa, pero no, no cabe dar pábulo a gente así, son un verdadero peligro para todos". Por su parte, también aplaude el trabajo de su compañera: "Qué paciencia y que buena educación y qué saber estar y qué profesionalidad ha demostrado ante la prepotencia y las chulerías y las burradas y las majaderías que le ha soltado un verdadero cretino durante una conversación insufrible".

El presentador de 'Informativos Telecinco 15:00' ha seguido lanzando su mensaje con una comparación: "Al igual que no se puede tolerar la apología de la violencia, o el terrorismo, o el maltrato del tipo que sea, no se puede permitir hacer apología del 'suicidio colectivo', lo haga Miguel Bosé (qué inmensa decepción), Fernando Luis Vizcaíno o 'Perico el de los palotes'... ¡Son un peligro real!".

Apuesta por "restringir la difusión de sus locas teorías"

Por ello, Cantero tiene claro que "habría que restringir la difusión de sus locas teorías y condenarlas sin miramientos; actuar y aplicar todo el peso de la Ley contra ellos", porque le parece "indignante e intolerable la actitud de estos ignorantes negacionistas y conspiracionistas de la pandemia". A continuación, asegura que todo esto lo dice porque le "hierve la sangre" y que haya gente que niega por negar es "¡muy muy muy triste!".