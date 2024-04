Por Beatriz Prieto |

El miércoles 3 de abril, 'La resistencia' recibió la visita de Jordi Cruz Mas, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez con motivo del estreno de la duodécima edición de 'MasterChef'. Una visita en la que los jueces del programa aprovecharon para preguntar a David Broncano sobre la posibilidad de que concursara en 'MasterChef Celebrity', momento en el que también bromearon sobre su posible fichaje por Televisión Española.

Jordi, Samantha y Pepe, jueces de 'MasterChef', durante su visita a 'La resistencia'

"Hablando de aceptar retos,", lanzó Cruz, después de que Broncano y Rodríguez acordaran enfrentarse algún día en la cancha de tenis., antes de preguntar si se refería a que lo hiciera "de concursante". "Sí, claro. Aprenderías", respondió el chef, por lo que Broncano comentó que "hay que tirarse allí cuatro meses". "No, tú te tirarías muy poquito, que", bromeó Cruz.

Fue entonces cuando intervino Rodríguez para lanzar una indirecta sobre su sonada y posible incorporación a Televisión Española: "No va a venir de presentador, solo faltaba. Qué irónico eres". "No lo he pillado, porque esta mañana cuando me dijeron que veníais he pensado: 'Vaya movida ahora con todo...'. Pero se había olvidado ya", admitió Broncano, quien insistió en su negativa a participar en el talent culinario "porque es mucho rato de grabación". "Es muy divertido", aseguró Samantha, sin hacer cambiar de idea al presentador.

"Estás verde como un kiwi"

"Ya nos lo han dicho, que eres perezoso tirando a gandulete", intervino Cruz, al que se sumó Rodríguez para comentar de Broncano que "haces el programa justito". "¿Qué dura, una hora? Pues estoy 65 minutos", añadió el invitado. "Yo estoy aquí, pero el tiempo que estoy, estoy focus", respondió Broncano, siguiendo la broma.

Cruz lo acusó entonces de ser "de los típicos que les piden hacer la habitación y meten la mierda debajo de la cama". "Bueno, es lo que llevo haciendo aquí siete años, pero va tirando", bromeó el presentador quien, ya "en serio", desveló que "yo tengo amigos y amigas que han ido, pero son muchas horas de grabación", lo que se sumaba a que, en palabras de Cruz, "son doce años viendo aspirantes y a ti se te nota que estás verde como un kiwi" en cuanto a conocimientos culinarios.