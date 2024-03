Por Daniel Parra |

Continúan las negociaciones para llevar a David Broncano y 'La resistencia' a La 1. El pasado lunes 11 de marzo, tuvo lugar un Consejo Extraordinario de RTVE para debatir sobre si dar luz verde o no a la incorporación del formato a la televisión pública. La reunión duró cerca de dos horas, y el resultado de la votación final fue de cuatro personas a favor y cinco en contra. Los que se opusieron al movimiento fueron Elena Sánchez Caballero, presidenta en funciones de RTVE, tres consejeros del PP y uno de Podemos, informa El Mundo. Según el citado medio, la decisión se tomará en el Consejo Ordinario de la semana del 18 de marzo.

Grison, Ricardo Castella, David Broncano y Jorge Ponce en 'La resistencia'

. La primera oferta consistía en un acuerdo de tres temporadas para 'La resistencia' en RTVE,. El ente público ha dado especial relevancia a los posibles datos de audiencia, y no están de acuerdo con la condición de que, si no se igualase el share impuesto por contrato en su primer año, el programa se movería del access al prime time para su segunda temporada,. Además, a algunos de los consejeros no les ha gustado que no se les haya consultado antes.

Si el programa hubiese seguido sin superar el mínimo establecido, para su tercer año se hubiera cambiado completamente el formato, aunque con Broncano al frente. Según ha añadido Público, el Consejo de RTVE ha hecho una contraoferta a El Terrat, productora de 'La resistencia', y le habrían ofrecido un año de contrato en lugar de tres. Los consejeros ven con buenos ojos el fichaje de Broncano, pero no con las condiciones propuestas en un principio. Además, tal y como añade el medio, el propio presentador está decidido a fichar por RTVE, a pesar de contar con mejores ofertas. Su contrato y el de 'La resistencia' con Movistar Plus+ terminan en junio de este año.

Las intenciones de RTVE

Si se llegase a aprobar definitivamente el fichaje de Broncano y 'La resistencia' por RTVE, el ente público tendría planeado comprar la marca, su nombre y redes sociales. El objetivo principal de la cadena es el de competir de tú a tú en las audiencias con 'El hormiguero' y Pablo Motos, algo que también busca Mediaset, pero que no ha ido más allá debido a la exigencia de El Terrat de firmar por tres años. Si el programa llegase a La 1, la intención sería una producción en diferido, como ha sido habitual en Movistar Plus+, aunque no se descarta emitirlo en directo. 'Telediario 2' reduciría su duración en 10 o 15 minutos, tal y como señala Público.