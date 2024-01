Por Daniel Parra |

El mundo del espectáculo es uno de los negocios más duros, tal y como han reconocido algunos de los actores y actrices más populares de España. La profesión puede ir muy bien, pero también puede dejar a otras personas en la ruina, como es el caso de Mónica Cervera, actriz de "Crimen ferpecto" o 'La que se avecina', que vive en la indigencia según se hizo público el pasado 3 de enero. En su programa del jueves 11 de enero, 'TardeAR' pudo hablar con David Muro, reconocido actor de 'Escenas de matrimonio' o 'Acacias 38', que también dio a conocer su precaria historia.

David Muro en 'TardeAR'

, comenzó Muro, que se queja de las pocas oportunidades que recibe en la actualidad. El intérprete,, y que condujo el concurso ' Toma cero ', contó la dura situación por la que está pasando:. Muro explicó que, ahora mismo,, ya que tuvo que venderlas para mantener a su madre.

El actor, que también ha aparecido en series como 'El tiempo entre costuras' o 'Cuéntame cómo pasó', señalaba: "Los pocos ahorrillos y las pocas cosas pues se me han ido o se me están yendo". Posteriormente, Miguel Ángel Nicolás añadió que Muro "también se queja de que, en su época dorada, no ganó el dineral...". "Porque, a lo mejor, trabajaba en una serie que no le pagaba lo suficiente a pesar del éxito obtenido", comentó. El colaborador profundizó en el deseo del actor: "Él pide, sobre todo, que le den trabajo, que le llamen...". "Por eso hemos hecho esto, para que ustedes lo sepan, para que se conozca", concluyó Ana Rosa Quintana.

'Mía es la venganza', su último trabajo

La última vez que los espectadores han podido ver a David Muro en la pequeña pantalla ha sido en 'Mía es la venganza'. La serie de Telecinco, y posteriormente de Divinity, protagonizada por Lydia Bosch, Natalia Rodríguez Arroyo y José Sospedra, contó con Muro para interpretar a Miguel Montes, expolicía corrupto que ayuda a Sonia Hidalgo. La ficción fue cancelada por Mediaset debido a sus bajos números de audiencia y tuvo que finalizar su historia antes de tiempo. Muro, hijo del también actor Venancio Muro, ha hecho numerosas obras de teatro y musicales, como "El fantasma de la ópera", "La bella y la bestia" o "Priscilla, reina del desierto".