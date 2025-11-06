David Verdaguer y su anécdota masturbándose en un hotel que acabó pensando que se iba a morir

Por Sergio Navarro |

Todavía no habían llegado las preguntas clásicas en la entrevista de 'La revuelta' cuando David Verdaguer contó una anécdota que parecía venir a colación de la del sexo. Todo ocurrió, "hace muchos años": "Una vez en un hotel aquí en Madrid, me estaba masturbando", tal y como recuerda el actor

"Okey, tienes todo nuestro interés", le hacía saber David Broncano y dando pie a que Verdaguer continuara la historia: "Cuando llegué al clímax y además mal, con el pantalón abajo y sin camiseta... Llego al clímax, me corro y me empieza a dar un ataque de ansiedad. Me ahogo". "Paja triste, eh", apuntaba el presentador.

David Verdaguer, Amaia Salamanca y David Broncano en 'La revuelta'

Contó que era la primera vez que le daba un ataque de ansiedad, "supongo que al bajar todas las revoluciones del cuerpo pues me dio ahí". Lo recuerda como algo "muy heavy" y tuvo ir a refrescarse: "Yo arrastrándome hasta el baño, tirándome agua, con el pene ahí, y yo pensando: 'me voy a morir'.

Amaia Salamanca, reaccionando a la anécdota en 'La revuelta'

La pregunta a Amaia Salamanca

Entre risas, Broncano apuntaba que le había hecho gracia "lo del pene ahí como si fuera una comadreja" y por primera vez desde que había empezado la anécdota, Amaia Salamanca intervino para decir: "Qué historia, eh", a lo que su compañero señalaba : "La ansiedad". después, reflexionaron sobre la sensación de creer que vas a morir y pensar "me van a encontrar así".

"¿Tú tienes alguna anécdota así del estilo?", le preguntó a Salamanca, quien rápidamente lanzó otra pregunta: "¿Masturbándome?". Broncano le respondió que si la tiene sí, pero matizó que se refería a esas de 'a ver si la voy a liar, me muero y me encuentran así'. Tras pensar unos instantes, la actriz no recordó ninguna en ese instante.