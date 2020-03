Estela Grande le robaba ropa a Laura Matamoros, según Kiko Matamoros

Diego Matamoros se ha sometido al polígrafo de Conchita en 'Sábado deluxe' para despejar las incógnitas acerca del final de su relación con Estela Grande, a la que asegura que le ha pedido el divorcio pero ella no quiere poner punto y final al matrimonio. Esta no ha sido la única información relevante que ha contado Diego y es que también ha revelado el motivo por el cual su todavía esposa y su hermana, Laura Matamoros, no se dirigen la palabra.

Diego Matamoros durante su entrevista en 'Sábado Deluxe'

La razón de esta enemistad surge porque Estela le robaba ropa a Laura cuando la familia vivía en la misma casa. Diego quiso defender a la modelo e intentó mentir al polígrafo para tapar sus hurtos, pero Kiko Matamoros no dejó pasar la oportunidad de poner en evidencia a su exnuera una vez más. Así, explicó que la exconcursante de 'El tiempo del descuento' se presentó en el restaurante del novio de su hija con unos pantalones que le había quitado a esta valorados en 450 euros.

Pero esa no fue la única ocasión en la que se produjo un incidente así y es que Laura vio un instastory de Estela en el que aparecía la modelo luciendo una blusa que la ganadora de 'GH VIP 4' se había comprado en Bali. "Tengo otras hijas que no quieren que hable de ellas y por eso me quedó aquí", afirmó el colaborador de 'Sálvame', sembrando la duda sobre si su exnuera también sustrajo ropa a más miembros del clan Matamoros.

Diego defiende a Estela

Jorge Javier Vázquez ha querido saber si Diego Matamoros encontraba alguna explicación a estos hurtos y este ha explicado que, como todos vivían en la misma casa, le parecía normal que Estela se confundiera a la hora de recoger la colada y se llevase alguna prenda de Laura. Los colaboradores han querido también encontrar una explicación a la actitud de Estela y Mila Ximénez ha contado que durante 'GH VIP 7' ella no vio nunca que la modelo le quitase ropa a nadie y que, incluso, le prestaba su ropa a Alba Carrillo. "Lo mismo no era suya", apostilló Kiko Matamoros, despertando las risas del púlico.